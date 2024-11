A diretoria do Cruzeiro formalizou, nesta quinta-feira (28), uma reclamação junto à Comissão de Arbitragem da CBF contra a atuação dos árbitros e do VAR no empate por 1 a 1 com o Grêmio, quarta-feira (27), no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileiro.

A principal queixa do Cruzeiro é em relação ao erro que o comunicado oficial do clube chama de evidente, em jogada ocorrida aos quatro minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Rodrigo Caio, do Grêmio, impede o avanço do atacante Gabriel Verón, próximo à área. O clube avalia que se tratava de “uma clara oportunidade de gol e, necessitaria, portanto, ser (o jogador adversário) advertido com cartão vermelho”.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, em partida contra o Grêmio (Foto: Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Jogadores e treinador do Cruzeiro não citaram o lance nas entrevistas

Curiosamente, nem o técnico Fernando Diniz nem os jogadores reclamaram do lance nas entrevistas após a partida no Mineirão. O trio de árbitros que trabalhou no jogo foi formado por Raphael Claus (Fifa-SP) e os auxiliares Marcelo Carvalho Van Gasse (SP), que corria próximo ao lance, e Miguel Cotaneo Ribeiro da Costa. O VAR estava sob responsabilidade de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

No comunicado oficial, o Cruzeiro ressalta que, “todas as vezes em que se sentir lesado, irá adotar as medidas possíveis e não atuará de maneira permissiva”.

Na sétima colocação, com 48 pontos, um a mais que Bahia e Corinthians, o Cabuloso briga por uma vaga na Pré-Libertadores de 2025. Nas três últimas rodadas, o Cruzeiro enfrenta o Bragantino, domingo (1), em Bragança Paulista, às 18h30m, recebe o Palmeiras, dia 4, no Mineirão, e visita o Juventude, dia 8, em Caxias do Sul (RS).