O atacante Dudu, do Palmeiras, voltou à pauta do Cruzeiro para a próxima temporada. A relação entre Alexandre Mattos, coordenador de futebol do Cruzeiro, e o jogador, pesa para que o time mineiro tente mais uma vez a contratação de Dudu.

Depois da frustrada transferência em junho passado, quando o Cruzeiro chegou a anunciar a contratação de Dudu, as partes seguiram conversando, mas um desfecho da situação só vai ocorrer depois do fim do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda tem chances de ser campeão brasileiro. E Dudu prefere continuar no clube paulista a uma mudança agora.

O contrato do camisa 7 vai até o fim de 2025, mas uma cláusula prevê renovação automática até o fim de 2026 de acordo com a meta de jogos. Para isso, Dudu terá de disputar pelo menos 50% das partidas em que estiver apto no último ano do vínculo com o Verdão.

Dudu durante partida contra o Atletico-MG no Allianz Parque. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Cruzeiro tenta nova investida

O Cruzeiro enxerga Dudu como um divisor de águas. Alexandre Mattos acredita que Dudu pode repetir no Cruzeiro o que fez com o Palmeiras, quando foi contratado em 2015, e recolocar o clube no caminho de títulos.

O atacante jogou no Cruzeiro nos anos de 2009 a 2011, totalizando apenas 26 partidas, com três gols. Os valores envolvidos no negócio agora, no entanto, seriam totalmente diferentes dos acertados em junho. Naquela ocasião, o Cruzeiro pagaria ao Palmeiras uma multa pela rescisão contratual no valor de US$ 4 milhões (cerca de R$ 26 milhões, pela cotação atual). E o jogador receberia um aumento de R$ 300 mil em seus salários, por um contrato de cinco anos.

Em junho, Dudu desistiu do negócio, por pressão de torcidas organizadas

Em junho, após o anúncio oficial da contratação pela diretoria celeste e a confirmação do acerto pelo clube paulista, Dudu desistiu da transferência, por causa de pressão de torcidas organizadas do Palmeiras, cujos representantes chegaram a se reunir com o atleta em sua residência.

Dudu ainda se recuperava de lesão no ligamento do joelho direito, sofrida em agosto de 2023. Ele já voltou a atuar pela equipe do técnico Abel Ferreira, mas não conseguiu interromper o jejum de gol, que dura mais de um ano.

Outro problema que o jogador teria de superar é uma rejeição da torcida cruzeirense, que não gostou nem um pouco de sua refugada cinco meses atrás. Nas redes sociais, o torcedor tem reprovado essa retomada da negociação com Dudu.

Para complicar mais a situação, Dudu elogiou o ex-presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, num post nas redes sociais, nesta quarta-feira (27). O jogador escreveu “o melhor presidente” num comentário de uma mensagem do dirigente lembrando os três anos da conquista da Copa Libertadores de 2021.