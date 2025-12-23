Cabe no Cruzeiro? Confira estatísticas de Gerson no Zenit

Principal alvo do Cruzeiro até o momento nesta janela de transferências, Gerson tem empolgado recentemente pelo Zenit. Por conta do recesso da temporada russa, o jogador não atua desde o dia 6 de dezembro

Desde sua polêmica transferência do Flamengo para o clube da Rússia, o volante tem boas estatísticas até mesmo no ataque. Curiosamente, ele veste a camisa número 9 no futebol europeu.

Até o momento, Gerson disputou apenas 15 partidas pelo Zenit, sendo 11 delas como titular. Nesse período, tem uma média de 61 minutos em campo por jogo. Mesmo com o recorte pequeno, já marcou dois gols.

Além disso, o meio-campista deu oito passes decisivos e tem 89% de acerto em seus passes. Nos lançamentos, o aproveitamento é de 47%. No setor defensivo, Gerson acumula 12 desarmes e interceptações, 46 bolas recuperadas e tem eficiência de 47% dos duelos.

Confira estatísticas de Gerson pelo Zenit segundo o Sofascore

15 jogos (11 titular) 61 minutos em campo por jogo 2 gols 8 passes decisivos 10 finalizações (5 no gol) 2/9 dribles certos 89% acerto no passe 47% acerto no passe longo 12 desarmes 12 interceptações 46 bolas recuperadas 27 faltas sofridas 47% eficiência nos duelos 2 cartões amarelos

Pedrinho admite interesse do Cruzeiro em Gerson

Na última segunda-feira (22), o dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, abriu o jogo sobre as tratativas. O empresário ressaltou que o volante desperta interesse não só do Cabuloso, mas de todas as equipes do Brasil. Durante lançamento de loja da rede Supermercados BH, em Santa Luzia, ele comentou que os valores altos têm travado as tratativas.

Pedrinho e Pedro Junio com Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Hoje, o pessoal tem uma facilidade de falar das coisas que, às vezes, você pensa uma coisa e já divulgam. O que se faz é só atrapalhar as negociações, esses vazamentos de informação. Vazou o negócio do Gerson. Realmente, é um grande jogador e interessa. O Gerson interessa a qualquer time do Brasil. O Cruzeiro não é diferente – disse em entrevista à Samuca TV.

– Agora, interessar e contratar o Gerson é uma diferença muito grande. É um jogador caro, foi (para a Rússia) muito alto. Agora, vontade de ter, esse eu vou te falar que nós temos vontade de ter grandes jogadores. Ele nós temos vontade de ter, é um grande jogador – complementou Pedrinho.