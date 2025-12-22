Vitão no Cruzeiro? Veja comparativo entre o defensor e os zagueiros celestes
O zagueiro Vitão, do Internacional. está em pauta no Cruzeiro
Recentemente, o nome do zagueiro Vitão, do Internacional, tem aparecido na pauta do Cruzeiro. Apesar das conversas iniciais não terem empolgado, o jogador é desejo da diretoria celeste. Mas como o colorado se sai em comparação com a dupla atual da Raposa, formada por Fabrício Bruno e Villalba?
Atualmente, os gaúchos desejam 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões na cotação atual). Entretanto, por esse valor, os mineiros não estão dispostos a negociar pelo atleta, que pode assinar pré-contrato com qualquer time a partir do meio de 2026.
Vitão x Fabrício Bruno e Villalba
Nesta temporada, Vitão disputou 52 partidas, somando 347 ações defensivas, 45 desarmes, 47 interceptações, 236 cortes e 19 chutes bloqueados. Nos duelos, venceu 41% dos que disputou pelo chão, e 56% dos pelo alto.
Além disso, na construção das jogadas, o camisa 4 do Colorado tem 88% acerto no passe e 51% acerto nos passes longos.
Enquanto isso, Fabrício Bruno teve 478 ações defensivas, 53 partidas disputadas e é superior na maioria das estatísticas. Ele acumula 62 desarmes, 41 interceptações, 332 cortes e 43 chutes bloqueados.
O defensor do Cruzeiro ainda venceu 61% dos duelos no chão e 66% dos duelos aéreos. Com a bola no pé, tem 88% de acerto nos passes e 59% nos lançamentos.
Já o argentino é o que menos jogou entre os três, com sete jogos a menos que Vitão, mas ainda assim foi melhor em alguns quesitos. Villalba teve 380 ações defensivas, fez 40 desarmes, 56 interceptações, 247 cortes e 37 bloqueios.
Com os pés, teve aproveitamento de 83% nos passes curtos, mas apenas 37% nos lançamentos. Além disso, venceu 55% dos duelos pelo chão e 52% nos duelos aéreos.
Confira estatísticas dos três jogadores segund
Lucas Villalba em 2025
- 45 jogos
- 40 desarmes
- 56 interceptações
- 247 cortes
- 37 chutes bloqueados
- 380 ações defensivas
- 55% duelos no chão ganhos
- 52% duelos aéreos ganhos
- 83% acerto no passe
- 37% acerto no passe longo
- 3.767 minutos em campo
Fabrício Bruno em 2025
- 53 jogos
- 62 desarmes
- 41 interceptações
- 332 cortes
- 43 chutes bloqueados
- 478 ações defensivas
- 61% duelos no chão ganhos
- 66% duelos aéreos ganhos
- 88% acerto no passe
- 59% acerto no passe longo
- 4.751 minutos em campo
Vitão em 2025
- 52 jogo
- 45 desarmes
- 47 interceptações
- 236 cortes
- 19 chutes bloqueados
- 347 ações defensivas
- 41% eficiência nos duelos no chão
- 56% eficiência nos duelos aéreos
- 88% acerto no passe
- 51% acerto no passe longo
- 4.611 minutos em campo
