Cruzeiro

Vitão no Cruzeiro? Veja comparativo entre o defensor e os zagueiros celestes

O zagueiro Vitão, do Internacional. está em pauta no Cruzeiro

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 22/12/2025
19:59
Vitão, zagueiro do Internacional
imagem cameraVitão, zagueiro do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Recentemente, o nome do zagueiro Vitão, do Internacional, tem aparecido na pauta do Cruzeiro. Apesar das conversas iniciais não terem empolgado, o jogador é desejo da diretoria celeste. Mas como o colorado se sai em comparação com a dupla atual da Raposa, formada por Fabrício Bruno e Villalba?

Atualmente, os gaúchos desejam 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões na cotação atual). Entretanto, por esse valor, os mineiros não estão dispostos a negociar pelo atleta, que pode assinar pré-contrato com qualquer time a partir do meio de 2026.

Vitão x Fabrício Bruno e Villalba

Nesta temporada, Vitão disputou 52 partidas, somando 347 ações defensivas, 45 desarmes, 47 interceptações, 236 cortes e 19 chutes bloqueados. Nos duelos, venceu 41% dos que disputou pelo chão, e 56% dos pelo alto.

Além disso, na construção das jogadas, o camisa 4 do Colorado tem 88% acerto no passe e 51% acerto nos passes longos.

Enquanto isso, Fabrício Bruno teve 478 ações defensivas, 53 partidas disputadas e é superior na maioria das estatísticas. Ele acumula 62 desarmes, 41 interceptações, 332 cortes e 43 chutes bloqueados.

Fabrício Bruno em ação no jogo do Cruzeiro contra o Botafogo pelo Brasileirão
Fabricio Bruno, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Fillipe Alves/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

O defensor do Cruzeiro ainda venceu 61% dos duelos no chão e 66% dos duelos aéreos. Com a bola no pé, tem 88% de acerto nos passes e 59% nos lançamentos.

Já o argentino é o que menos jogou entre os três, com sete jogos a menos que Vitão, mas ainda assim foi melhor em alguns quesitos. Villalba teve 380 ações defensivas, fez 40 desarmes, 56 interceptações, 247 cortes e 37 bloqueios.

Com os pés, teve aproveitamento de 83% nos passes curtos, mas apenas 37% nos lançamentos. Além disso, venceu 55% dos duelos pelo chão e 52% nos duelos aéreos.

Lucas Villalba, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Lucas Villalba, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Lucas Villalba em 2025

  • 45 jogos
  • 40 desarmes
  • 56 interceptações
  • 247 cortes
  • 37 chutes bloqueados
  • 380 ações defensivas
  • 55% duelos no chão ganhos
  • 52% duelos aéreos ganhos
  • 83% acerto no passe
  • 37% acerto no passe longo
  • 3.767 minutos em campo

Fabrício Bruno em 2025

  • 53 jogos
  • 62 desarmes
  • 41 interceptações
  • 332 cortes
  • 43 chutes bloqueados
  • 478 ações defensivas
  • 61% duelos no chão ganhos
  • 66% duelos aéreos ganhos
  • 88% acerto no passe
  • 59% acerto no passe longo
  • 4.751 minutos em campo

Vitão em 2025

  • 52 jogo
  • 45 desarmes
  • 47 interceptações
  • 236 cortes
  • 19 chutes bloqueados
  • 347 ações defensivas
  • 41% eficiência nos duelos no chão
  • 56% eficiência nos duelos aéreos
  • 88% acerto no passe
  • 51% acerto no passe longo
  • 4.611 minutos em campo

