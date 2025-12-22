Recentemente, o nome do zagueiro Vitão, do Internacional, tem aparecido na pauta do Cruzeiro. Apesar das conversas iniciais não terem empolgado, o jogador é desejo da diretoria celeste. Mas como o colorado se sai em comparação com a dupla atual da Raposa, formada por Fabrício Bruno e Villalba?

Atualmente, os gaúchos desejam 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões na cotação atual). Entretanto, por esse valor, os mineiros não estão dispostos a negociar pelo atleta, que pode assinar pré-contrato com qualquer time a partir do meio de 2026.

Vitão x Fabrício Bruno e Villalba

Nesta temporada, Vitão disputou 52 partidas, somando 347 ações defensivas, 45 desarmes, 47 interceptações, 236 cortes e 19 chutes bloqueados. Nos duelos, venceu 41% dos que disputou pelo chão, e 56% dos pelo alto.

Além disso, na construção das jogadas, o camisa 4 do Colorado tem 88% acerto no passe e 51% acerto nos passes longos.

Enquanto isso, Fabrício Bruno teve 478 ações defensivas, 53 partidas disputadas e é superior na maioria das estatísticas. Ele acumula 62 desarmes, 41 interceptações, 332 cortes e 43 chutes bloqueados.

Fabricio Bruno, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Fillipe Alves/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

O defensor do Cruzeiro ainda venceu 61% dos duelos no chão e 66% dos duelos aéreos. Com a bola no pé, tem 88% de acerto nos passes e 59% nos lançamentos.

Já o argentino é o que menos jogou entre os três, com sete jogos a menos que Vitão, mas ainda assim foi melhor em alguns quesitos. Villalba teve 380 ações defensivas, fez 40 desarmes, 56 interceptações, 247 cortes e 37 bloqueios.

Com os pés, teve aproveitamento de 83% nos passes curtos, mas apenas 37% nos lançamentos. Além disso, venceu 55% dos duelos pelo chão e 52% nos duelos aéreos.

Lucas Villalba, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira estatísticas dos três jogadores segund

Lucas Villalba em 2025

45 jogos

40 desarmes

56 interceptações

247 cortes

37 chutes bloqueados

380 ações defensivas

55% duelos no chão ganhos

52% duelos aéreos ganhos

83% acerto no passe

37% acerto no passe longo

3.767 minutos em campo

Fabrício Bruno em 2025

53 jogos

62 desarmes

41 interceptações

332 cortes

43 chutes bloqueados

478 ações defensivas

61% duelos no chão ganhos

66% duelos aéreos ganhos

88% acerto no passe

59% acerto no passe longo

4.751 minutos em campo

Vitão em 2025