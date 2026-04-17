Cruzeiro encerra preparação e pode ter novidades contra o Grêmio

O Cruzeiro fechou, na tarde desta sexta-feira (17), a preparação para enfrentar o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Nas atividades na Toca da Raposa II, o goleiro Otávio treinou normalmente e será opção.

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Segundo apurou o Lance!, existe a chance de o jovem arqueiro atuar como titular no Mineirão. No entanto, a definição da escalação para a partida fica apenas para instantes antes do apito inicial, quando Artur Jorge passa a escalação para os atletas na preleção.

Quem deve voltar a atuar é Lucas Romero. O volante se recuperou de um incômodo muscular e já foi relacionado para a partida contra a Universidad Católica. Contra os chilenos, porém, não entrou em campo por ter recebido um cartão amarelo no banco de reservas.

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Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outra possível volta é a de Kaio Jorge. O atacante treinou com o restante do grupo nos últimos dois dias e será relacionado para o jogo deste sábado.

Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Se na Libertadores o clima pesou, a Raposa tenta engatar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Cabuloso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão. Com o resultado, a equipe ficou mais perto de sair da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Artur Jorge está na 17ª posição do Brasileirão, com 10 pontos.

Do outro lado, o Tricolor venceu o seu confronto no meio da semana, contra o Riestra, pela Sul-Americana. Antes, o grupo liderado por Luís Castro havia empatado em 0 a 0 o clássico contra o Internacional. No Campeonato Brasileiro, os gaúchos estão acima na tabela, mas com pontuação baixa. A equipe tem 13 pontos e está na 12ª posição.

Cruzeiro x Grêmio

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