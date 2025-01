Cruzeiro terá ataque com Gabigol, Kaio Jorge e Dudu no Mineirão

O atacante Gabigol, principal contratação do Cruzeiro para a temporada 2025, vai estrear diante da torcida neste sábado, às 16h30, contra o Betim, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O ex-jogador do Flamengo atuou nos dois jogos da Raposa pela FC Series, em Orlando (EUA), contra São Paulo e Atlético-MG, mas ainda não participou de nenhum dos dois jogos da equipe pelo Campeonato Mineiro, contra Tombense e Athletic.

Além de Gabigol, o Cruzeiro terá a volta de Matheus Pereira, que não participou da derrota por 1 a 0 para o Athletic, quarta-feira (22), em Brasília, e a primeira partida do atacante Kaio Jorge em 2025, formando o ataque com Gabigol e Dudu. A expectativa de público supera 35 mil presentes.

O técnico Fernando Diniz confirmou a escalação do Cruzeiro para enfrentar o Betim, com:

Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabigol, Kaio Jorge e Dudu.

Fernando Diniz, do Cruzeiro, busca vitória contra o Betim para aliviar pressão da torcida (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O zagueiro João Marcelo e o meia Eduardo ficam no banco. O único desfalque do Cruzeiro é o atacante Dinenno, que prossegue a recuperação da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, ainda no ano passado.

Cruzeiro e Betim fazem primeiro confronto da história

Cruzeiro e Betim vão se enfrentar pela primeira vez na história - o clube da Região Metropolitana de Belo Horizonte foi fundado em 2019, a partir da mudança de nome da AMDH (Associação Mineira de Desenvolvimento Humano), e estreia na primeira divisão do estadual.

Esse será o quinto jogo da equipe de Fernando Diniz em 2025. A Raposa empatou os dois jogos pela FC Series, contra São Paulo (1 a 1) e Atlético-MG (0 a 0), derrotou o Tombense por 1 a 0, na estreia no Mineiro, e perdeu para o Athletic por 1 a 0, quarta-feira (22), em Brasília.

O jogo deste sábado será o primeiro de uma série que o Cruzeiro fará em Belo Horizonte. Na próxima rodada do Mineiro, a Raposa enfrenta o Itabirito, quinta-feira (30), no Independência, como visitante. Depois, joga contra o Uberlândia, no Mineirão, pela quinta rodada do Mineiro; enfrenta o América, também no Mineirão, como visitante; e faz o clássico contra o Atlético-MG, dia 8 de fevereiro, no Mineirão. Somente na última rodada da primeira fase, o Cruzeiro volta a atuar fora de BH, contra o Democrata-GV, em Governador Valadares, em 12 de fevereiro.