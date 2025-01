Cruzeiro: sete meses sem vencer dois jogos consecutivos

A derrota do Cruzeiro para o Athletic por 1 a 0, quarta-feira, em Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, tirou do torcedor celeste mais uma oportunidade de ver a equipe vencer duas partidas seguidas. O jejum dura desde julho do ano passado – sete meses, antes mesmo da chegada do técnico Fernando Diniz, que substituiu Fernando Seabra em setembro.

A última vez que a Raposa venceu dois jogos seguidos foi na virada do turno para o returno do Campeonato Brasileiro. Na última rodada da primeira metade da competição, o Cruzeiro derrotou o Juventude por 2 a 0, no Mineirão, em 24 de julho, no Mineirão, na estreia do volante Walace.

Três dias depois, a equipe ainda comandada por Fernando Seabra fez uma exibição de encher os olhos e venceu o líder e futuro campeão Botafogo por 3 a 0, no Engenhão, na abertura do returno do Brasileiro.

A expectativa da torcida quanto ao desempenho do Cruzeiro no Brasileiro cresceu muito com esses dois resultados, mas a partir daí o rendimento nunca mais foi o mesmo. Nos quatro jogos seguintes, foram duas derrotas e dois empates. A Raposa voltou a vencer em 22 de agosto: 2 a 1 sobre o Boca Juniors, na partida de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Mineirão – e ficou com a vaga na disputa de pênaltis.

Novamente, o embalo não veio. O Cruzeiro empatou e perdeu duas partidas seguidas com o Internacional – o jogo do turno havia sido remarcado por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Em 1.o. de setembro, a equipe derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, no Mineirão, com dificuldade. Depois de perder para o São Paulo pelo Brasileiro, nova vitória: 2 a 0 sobre o Libertad, no Paraguai, no jogo de ida pelas quartas de final da Sul-Americana. Mas o empate por 0 a 0 com o Cuiabá, com time misto, decretou a demissão de Fernando Seabra.

Fernando Diniz estreou e precisou de sete partidas para conseguiu a primeira vitória: 1 a 0 sobre o Lanús, em 30 de outubro, pela semifinal da Sul-Americana, em Buenos Aires, resultado que valeu a vaga na final. Na sequência, depois de perder para o Flamengo, o Cruzeiro ganhou do Criciúma por 2 a 1, no Mineirão.

Em seguida, vieram cinco jogos sem vitória, incluindo a derrota por 3 a 1 para o Racing, da Argentina, na decisão da Sul-Americana, em 23 de novembro. Somente na última rodada do Brasileiro, contra o Juventude, em Caxias do Sul, em 8 de dezembro, o Cruzeiro de Diniz voltou a sair de campo vencedor: 1 a 0. Mas a vaga na Copa Libertadores deste ano ficou no sonho.

Neste ano, com a chegada de nove reforços, como Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno e Marquinhos, a expectativa do torcedor do Cruzeiro aumentou – e a cobrança também. Mas a Raposa empatou os dois jogos pela FC Series, em Orlando (EUA), e depois de vencer o Tombense por 1 a 0, com time reserva, na estreia no Mineiro, voltou a ser derrotado, agora pelo Athletic, quarta-feira (22), por 1 a 0, na Arena Mané Garrincha.

Lucas Romero pede paciência ao torcedor porque o Cruzeiro está no início da temporada

Lucas Romero pede que o torcedor do Cruzeiro tenha paciência nesse início de temporada (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Experiente, o volante Lucas Romero fala em início de temporada e pede paciência ao torcedor:

- Eu respeito muito o torcedor cruzeirense, tenho maior carinho, mas, com certeza, paciência é o que a gente tem que ter. Estamos começando o ano, é o quarto jogo na temporada, contando os dois amistosos em Orlando, e continuaremos trabalhando para melhorar e dar resultado. A temporada está começando, nós temos que trabalhar muito e já estamos focados no próximo jogo – afirmou, após a partida em Brasília.