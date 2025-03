Cruzeiro: divulgada nova imagem do uniforme de goleiro

Uma nova imagem da camisa de goleiro do novo uniforme do Cruzeiro foi divulgada nas redes sociais nesta quinta-feira (20). As jogadoras da equipe feminina do clube passaram por um media day, e as fotos para divulgação dos modelos dos uniformes para a temporada mostram uma camisa em tons verdes com o escudo do clube na cor tradicional, o azul.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na estreia do novo uniforme, na vitória das Cabulosas sobre o Bahia por 1 a 0, no dia 8, pela Supercopa Feminina, em Alagoinhas (BA), a goleira da equipe, Camila Rodrigues, usava camisa na cor amarela, com o escudo do Cruzeiro de vermelho.

Escudo vermelho provocou protestos da torcida do Cruzeiro (Foto: Reprodução Sportv)

O uniforme provocou muitos protestos de torcedores nas redes socias e, no dia 12, no jogo contra o Corinthians, o Cruzeiro voltou a apresentar o escudo original, na cor azul, sobre o mesmo modelo da camisa de goleira.

continua após a publicidade

➡️Leonardo Jardim promete time que joga para ganhar

Cruzeiro justificou a adoção do escudo na cor vermelha

O Cruzeiro justificou a adoção da cor vermelha, alegando que o modelo segue templates oferecidos pela Adidas, a fornecedora do material esportivo, a todos os clubes do mundo e que o Manual de Identidade Visual do clube permite versões monocromáticas negativas, como a em vermelho.

- Quanto à aplicação do escudo, foi optado por seguir versão monocromática, como é feito por diversos clubes europeus (ex. Manchester United, Bayern Munique, Arsenal e Juventus). O escudo do Cruzeiro é definido pelo estatuto do clube, sendo que “os procedimentos para a utilização da cor, tipologia, logomarca e suas variações permitidas”, são regidos pelo Manual de Identidade Visual do Cruzeiro Esporte Clube”. O manual de identidade visual permite aplicações monocromáticas – publicou o clube, em nota oficial, no início do mês.

continua após a publicidade

Assim como o primeiro modelo apresentado, essa camisa de goleiro não será vendida para os torcedores nas lojas físicas e nos canais digitais do Cruzeiro.