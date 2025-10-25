Cruzeiro e Palmeiras têm campanhas distintas contra times do G6

Cruzeiro e Palmeiras, que se enfrentam neste domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque, pela 30ª rodada, ocupam duas das três primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, mas há uma grande diferença entre as duas campanhas. Nos confrontos contra as outras cinco equipes que estão no G6, a Raposa tem aproveitamento de 83,3% contra apenas 20,8% do Verdão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Nos oito confrontos já realizados, o Cruzeiro está invicto: soma seis vitórias e dois empates, com 14 gols marcados e cinco sofridos. Curiosamente, os quatro primeiros jogos foram no Mineirão e todos terminaram com vitória celeste, contra Mirassol, Bahia, Flamengo e Palmeiras.

Nos quatro jogos seguintes, fora de casa, a equipe do técnico Leonardo Jardim ganhou de Botafogo e Bahia e empatou com Mirassol e Flamengo.

➡️Depois de cinco jogos, Leonardo Jardim tem todos os titulares à disposição

O Palmeiras também já jogou oito vezes contra as equipes do atual G6 do Brasileirão e venceu apenas uma, contra o Botafogo, no Nilton Santos. Nos demais jogos, foram cinco derrotas e dois empates. No total, são cinco gols marcados e dez sofridos.

continua após a publicidade

Mesmo em casa, a equipe do técnico Abel Ferreira não tem bom desempenho contra os times do G6. No Allianz Parque, local da partida de domingo (26), contra o Cruzeiro, foram dois empates e duas derrotas, e apenas um gol marcado, contra o Mirassol.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 61 pontos e 19 vitórias, uma a mais que o Flamengo, que tem a mesma pontuação – as duas equipes ainda têm um jogo atrasado, respectivamente, contra Sport e Santos, ambos fora de casa. O Cruzeiro é o terceiro colocado, com 56 pontos, seguido por Mirassol (52), Bahia (49) e Botafogo (46).

continua após a publicidade

Gabigol fez o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Compare os resultados de Cruzeiro e Palmeiras contra times do G6:

Cruzeiro

2 x 1 Mirassol – 1ª rodada – Mineirão – 29/3 3 x 0 Bahia – 4ª rodada – Mineirão – 17/4 2 x 1 Flamengo – 7ª rodada – Mineirão – 4/5 2 x 1 Palmeiras – 11ª rodada – Mineirão – 1º/6 2 x 0 Botafogo – 18ª rodada – Nilton Santos – 3/8 1 x 1 Mirassol – 20ª rodada – Maião – 18/8 2 x 1 Bahia – 23ª rodada – Arena Fonte Nova – 15/9 0 x 0 Flamengo – 26ª rodada – Maracanã – 2/10

Palmeiras