Cruzeiro

Atacante do Cruzeiro sofre lesão no joelho esquerdo e passará por cirurgia

Exames apontam que Marquinhos teve ruptura no LCA no treino desta sexta-feira (24)

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 24/10/2025
16:01
Atacante Marquinhos, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Marquinhos se machucou no treino na manhã desta sexta-feira (24), na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
O atacante Marquinhos, do Cruzeiro, sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA), após trauma no joelho esquerdo, durante o treino na Toca da Raposa, na manhã desta sexta-feira (24), e terá de passar por cirurgia nos próximos dias em um hospital de Belo Horizonte. O clube não informa o prazo necessário para recuperação, mas, normalmente, o tempo de afastamento das atividades é de nove a 12 meses.

O clube usou as redes sociais para desejar "ótima recuperação" ao jogador:

- O Cruzeiro informa que o atacante Marquinhos teve diagnosticada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, associada a lesão meniscal, após sofrer trauma durante o treinamento na manhã desta sexta-feira, na Toca da Raposa II. O caso tem indicação cirúrgica, que será realizada nos próximos dias pelo médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, no Hospital Orizonti. Toda a recuperação acontecerá no Departamento de Saúde e Performance do clube – publicou o clube.

Atacante veio do Arsenal, da Inglaterra, e já disputou 34 partidas pelo Cruzeiro

Marquinhos, ex-Fluminense, chegou ao Cruzeiro no início da temporada, por indicação do técnico Fernando Diniz. Inicialmente emprestado pelo Arsenal, da Inglaterra, o atacante teve os direitos econômicos adquiridos pelo clube celeste no meio do ano, com aprovação do técnico Leonardo Jardim.

Marquinhos disputou 34 partidas (nove como titular) com a camisa celeste, a última delas o empate por 1 a 1 com o Sport, no Mineirão, dia 5, pelo Brasileirão, quando entrou no lugar do lateral Kauã Moraes. O atacante marcou um gol, na goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, pelo Campeonato Mineiro, e deu uma assistência, no jogo seguinte, a vitória por 3 a 1 sobre o Uberlândia, em 2 de fevereiro.

Atacante Marquinhos, do Cruzeiro, em jogo contra o Tombense, no Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Atacante Marquinhos foi titular em apenas nove jogos do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

