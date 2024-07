Cruzeiro divulga lista de relacionados e tem retorno importante

Cruzeiro enfrenta o Botafogo na próxima rodada (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 19:15 • Rio de Janeiro

O Cruzeiro divulgou, na tarde desta sexta-feira (26), a lista de relacionados para o jogo contra o Botafogo. O duelo diante do Glorioso será no sábado (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Na lista preparada por Fernando Seabra, a Raposa não poderá contar com o zagueiro Zé Ivaldo. O defensor foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o time azul celeste conta com um importante reforço.

O meia Álvaro Barreal está liberado. Ele ficou fora do confronto anterior, por causa de três cartões amarelos. No entanto, agora está livre e vai reforçar o time. Todavia, não é possível confirmar se o atleta será titular.

Algo que chama atenção é que desde que Pedro Lourenço assumiu a SAF do Cruzeiro, o técnico Fernando Seabra só relaciona dois goleiros. Desta forma, somente Anderson e Cássio viajam para o Rio de Janeiro.