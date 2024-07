Temor a Cássio e ‘estrela’ Kaio Jorge: como o ‘Olé’ reagiu ao confronto Boca e Cruzeiro

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 15:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Cruzeiro e Boca Juniors vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os dias e horários dos jogos ainda serão definidos. No entanto, o principal diário esportivo da Argentina, Olé, tratou com temor o duelo contra a Raposa.

Estilo ofensivo do Cruzeiro

Inicialmente, o jornal deu destaque ao estilo de jogo do Cruzeiro e salientou ser um jeito ofensivo de jogar.

-O estilo de jogo do time é típico do futebol brasileiro. Ele prioriza o ataque à defesa por ter um jogo muito direto para seus alas. O Cruzeiro dá aos seus jogadores muita liberdade para tomar decisões no ataque, para aproveitar o desequilíbrio nas situações um contra um, destacou.

Sobre o goleiro Cássio, o jornal fez questão de relembrar a história do arqueiro pelo Corinthians e tratou o defensor como "viejo verdugo" (velho carrasco, em português).

O diário também citou a contratação do atacante Kaio Jorge. O Olé elogiou o atleta cruzeirense e o tratou como "estrela".

-Kaio Jorge foi o reforço estelar que o Cruzeiro comprou da Juventus. Nunca conseguiu se adaptar na Itália. Foi emprestado ao Frosinone e não rendeu. Depois, veio a oportunidade de retornar ao Brasil e o clube de Belo Horizonte fez um esforço econômico de quase 7 milhões de dólares para trazê-lo e para ser campeão da Copa, completou.

Por outro lado, embora tenha elogiado atletas do Cruzeiro, o Olé ressaltou que o Cruzeiro tem um 'técnico sem experiência'. O diário, no entanto, destacou as passagens do comandante nas categorias de base.

-O seu técnico é Fernando Seabra, que já havia sido interino no ano passado e auxiliar técnico. Também foi o técnico do sub-20 do Cruzeiro em 2022. Não conta com muita trajetória na Primeira Divisão. É um treinador de 47 anos que ficou um longo período nas categorias de base do Brasil. Por sinal, a Copa Sul-Americana é o primeiro torneio internacional que dirige como a máxima autoridade de uma equipe, finalizou.