Pedrinho exalta atitude de Artur Jorge com jogadores do Cruzeiro

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, acompanhou a vitória da equipe Sub-20 do Cabuloso por 3 a 0 contra o Cuiabá nesta quarta-feira (8), na Toca da Raposa II. Empolgado com a partida e também com o elenco profissional, o presidente ressaltou a importância dos jovens entenderem a grandeza do clube que defendem.

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– A garotada tem que saber o que é o Cruzeiro, o que representa o Cruzeiro no cenário mundial, de títulos, de tantas taças que nós ganhamos. Hoje, chega um jogador (marcante na história do clube) e eles nem sabem. Eles têm que saber o peso dessa camisa, o que representa o Cruzeiro no cenário esportivo – disse em entrevista à Cruzeiro TV.

Além disso, Pedrinho destacou ainda que esse trabalho de identidade também tem sido realizado por Artur Jorge com o elenco principal.

– Isso que a gente tem trabalhado lá em cima. O Artur chegou agora e tem mostrado isso aos jogadores. Se alguém não sabe, é para ficar sabendo. É importante manter a história do Cruzeiro, os grandes ídolos do Cruzeiro. Faço questão, fizemos os campos do Joãozinho e do Dirceu. Tenho tentado trazer o Tostão aqui, mas espero que ele dê essa honra enorme para nós. As portas estão sempre abertas – comentou Pedrinho.

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Cruzeiro na Libertadores

Mesmo fora de casa, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo meio-campista Matheus Pereira.

Com o resultado, a Raposa larga na frente no Grupo D e divide a liderança com o Boca Juniors, que venceu a Universidad Católica fora de casa.

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O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica, no Mineirão. Antes, o Cabuloso joga contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

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