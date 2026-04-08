Fagner revela pedidos de Artur Jorge antes de vitória do Cruzeiro na Libertadores

O técnico Artur Jorge promoveu algumas mudanças na equipe do Cruzeiro para o duelo contra o Barcelona-EQU. As alterações deram resultado, com uma vitória por 1 a 0 fora de casa. Um dos jogadores que ganharam chance no confronto, Fagner revelou na zona mista os pedidos do comandante português.

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– O Artur Jorge tem dado confiança para todo mundo, respaldado todos. Ele tem organizado bastante nossa equipe, sobre como pressionar ou não. E tem cobrado bastante intensidade. Temos assimilado rápido o que ele tem pedido para nós. É uma constante evolução. Cada jogo surgem novos detalhes para evoluirmos e criarmos uma maturidade. Esperamos estar maduros o quanto antes para os grandes jogos – revelou o lateral.

– Precisávamos dessa vitória, principalmente depois do último jogo. Dar essa resposta imediata em um jogo tão difícil, de Libertadores, um adversário com um ritmo forte, jogo muito físico. Fico feliz com o grupo, estamos trabalhando bem, nos dedicando. Fico feliz pelo Matheus, pelo gol, pela minha assistência. O importante é o conjunto. É fazer uma boa viagem e descansar – destacou Fagner na saída de campo em entrevista à ESPN.

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Barcelona-EQU x Cruzeiro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Estreia do Cruzeiro na Libertadores

Mesmo fora de casa, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo meio-campista Matheus Pereira.

Com o resultado, a Raposa larga na frente no Grupo D e divide a liderança com o Boca Juniors, que venceu a Universidad Católica fora de casa.

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O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica, no Mineirão. Antes, o Cabuloso joga contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

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