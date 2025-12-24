Torcedora símbolo do Cruzeiro morre aos 106 anos; clube presta homenagem

A torcedora símbolo do Cruzeiro, Vó Miracy, faleceu na manhã desta quarta-feira (24), aos 106 anos. O influenciador e jornalista João Paulo "Big" informou a morte da cruzeirense em suas redes sociais.

– Vó Miracy foi descansar! Um dia triste para nossa família Cruzeirense!! – escreveu no X.

Vó Miracy nasceu em 20 de agosto de 1919, em Abre Campo, Minas Gerais. Entretanto, em 1963 ela se mudou para Belo Horizonte e estreitou seus laços com o Cruzeiro.

Na capital mineira, se encantou com a equipe histórica do Cabuloso que venceu a Taça Brasil em 1966, contra o Santos de Pelé, com direito a uma goleada por 6 a 2 no Mineirão.

Desde então, vó Miracy se tornou um dos maiores personagens na torcida do Cruzeiro, representando a identificação celeste.

Em vida, a Raposa homenageou a torcedora e inclusive a convidou para uma visita na Toca da Raposa II, onde conheceu a estrutura e os atletas.

Recentemente, em 2019, a história de Vó Miracy ganhou um registro oficial com o curta-metragem "Estrela Centenária – A história da Vó Miracy", produção do Coletivo 1921 em parceria com o Cruzeiro.

Vó Miracy, torcedora do Cruzeiro (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Cruzeiro presta homenagem a torcedora

Instantes após o anúncio da morte da torcedora símbolo da Raposa, o Cruzeiro se manifestou por meio de suas redes sociais. O clube lamentou a perda da cruzeirense e destacou sua trajetória, como símbolo de fidelidade, memória e paixão.

Confira nota completa do Cruzeiro

– Com profundo pesar, o Cruzeiro Esporte Clube se despede de Vó Miracy, torcedora ilustre cuja história se confunde com a própria trajetória do clube. Nascida antes mesmo da nossa fundação, ela atravessou gerações levando no peito o amor incondicional pelo manto celeste, tornando-se símbolo de fidelidade, memória e paixão que não se apagam com o tempo. Hoje nos despedimos, mas o legado de Vó Miracy permanece eterno na história e no coração da Nação Azul. Nossos sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e a todos que se inspiraram em sua história – comunicou o clube.