Jardim demonstra confiança na chegada de reforços para o Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, voltou a ser questionado sobre a chegada de reforços para o restante da temporada, após a derrota para o Santos por 2 a 1, domingo (10), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A janela de transferência está aberta desde 10 de julho, e o clube mineiro ainda não anunciou nenhuma contratação nesse período.

- Sempre que o resultado não é positivo, vamos falar de reforços. Já sabemos: o Cruzeiro está à procura de soluções diferentes daquelas que têm para valorizar a equipe e criar um elenco mais competitivo. Ainda não chegaram. Mas o clube está trabalhando. Com certeza, tivemos algumas (negociações) que falharam, porque não conseguiram vir, mas acredito que vamos conseguir trazer um ou outro jogador para dar, principalmente, mais qualidade ofensiva nos corredores laterais – afirmou, confiante, Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim espera a chegada de um atacante de beirada de campo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Desde que Leonardo Jardim chegou ao Cruzeiro, em fevereiro, o clube contratou apenas o atacante Wanderson, ex-Internacional, que é um dos titulares da equipe. Ele foi a única contratação na janela após os estaduais, que durou de 10 de março a 11 de abril. Na janela para o Mundial de Clubes da Fifa, de 2 a 6 de junho, o Cruzeiro passou em branco. A atual janela de transferências será fechada em 2 de setembro.

Cruzeiro teve negociações frustradas para a vinda de reforços pedidos por Jardim

Entre os nomes divulgados que o Cruzeiro tentou contratar estão o de Matheus Gonçalves, do Flamengo, Gabri Martínez, do Braga de Portugal, e o do argentino Montoro, que acabou acertando com o Botafogo.

No início da temporada, o Cruzeiro investiu mais pesado para contratar 10 reforços: o atacante Gabigol, ex-Flamengo, o meia Christian, ex-Athletico-PR, o atacante Bolasie, ex-Criciúma, o meia Eduardo, ex-Botafogo, o atacante Marquinhos, que chegou por empréstimo e depois foi comprado ao Arsenal, o lateral Fagner, emprestado pelo Corinthians, os zagueiros Fabrício Bruno e Gamarra, o atacante Dudu, que pouco jogou, e o meia Rodriguinho, que está sendo emprestado ao Ceará.