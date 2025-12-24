Bateu saudade? Jardim aparece com uniforme do Cruzeiro em mensagem natalina

Uma semana depois de deixar oficialmente o comando da Raposa, o técnico Leonardo Jardim voltou a usar o uniforme do Cruzeiro nesta quarta-feira (24), na véspera do Natal. O comandante publicou em suas redes sociais uma mensagem natalina usando uma camisa do Cabuloso.

Em um post, o técnico apareceu vestido com um agasalho da equipe mineira e fazendo sinal de positivo com as mãos para a torcida celeste, em agradecimento pelo apoio recebido na temporada.

– Boas festas para todos – escreveu o treinador em referência a comemoração do Natal e do Ano Novo.

Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro (Foto: Reprodução Instagram)

Passagem de Leonardo Jardim pelo Cruzeiro

Apesar de ter ficado menos de um ano no Cruzeiro, Leonardo Jardim ganhou o carinho dos torcedores e também se identificou com o clube. Em sua entrevista de despedida, na Toca da Raposa II, o comandante destacou que deixou a equipe por questões pessoais.

– Cruzeiro, passei 45 dias com viagens, minha esposa no hospital. Quando ela saiu, vim para o Cruzeiro. Estou dentro do projeto para dar meu melhor, não pelo salário. Foi nesse convite do Pedrinho que dediquei 100%. Ainda bem, nosso contrato era até 2025, final. Havia possibilidade de sair, acionei uma cláusula e não renovar para 2026. Por motivos que são muito pessoais – disse o técnico.

– O desgaste que tive este ano, no lado pessoal e profissional. Alguns profissionais me alertaram, para me preservar. Não é a primeira vez que faço isso, parei depois do Monaco também. O trabalho de treinador não pode ser feito de qualquer forma, tem que ser a 200%. Não consigo dar esses 100% agora, no próximo ano. Vou tirar meu time de campo. Mas com certeza que tenho uma gratidão grande por trabalhar no Cruzeiro. Os torcedores fantásticos, o apoio do Pedrinho – complementou Leonardo Jardim.

– Sou uma pessoa muito direta. Durante toda a temporada, todos sabiam o que transmiti em cada coletiva, o que poderia acontecer. Não foi do dia para a noite. O presidente estava consciente disso. Se fosse para ficar três anos, não saberia se conseguiria dar resposta. Meu compromisso já estava em ter essa experiência, mas não sabia por quanto tempo. Preciso desta parada, é a terceira na minha carreira – disse o técnico.