Cruzeiro busca terceira vitória seguida após mais de nove meses

O Cruzeiro terá um desafio à parte no jogo deste domingo (4), contra o Flamengo, às 18h30, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Além de manter o aproveitamento de 100% como mandante na competição, a Raposa tenta a terceira vitória consecutiva, o que não consegue desde julho do ano passado.

A equipe do técnico Leonardo Jardim vem de dois resultados positivos: 1 a 0 sobre o Vasco, domingo (27), pelo Brasileiro, em Uberlândia; e 2 a 0 contra o Vila Nova-GO, quinta-feira (1º), pela Copa do Brasil, no Mineirão. E diante do líder do Brasileirão, terá a oportunidade de repetir uma sequência que não alcança há mais de nove meses.

Pelo Brasileirão de 2024, ainda sob o comando do técnico Fernando Seabra, o Cruzeiro emplacou três vitórias seguidas no mês de julho: 3 a 0 sobre o Corinthians, dia 7, no Mineirão; 2 a 0 contra o Grêmio, dia 10, em Caxias do Sul; e 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino, também no Mineirão.

Curiosamente, foi o Flamengo que impediu que o Cruzeiro repetisse a sequência ainda no ano passado. Depois de vencer o Lanús, da Argentina, pela Sul-Americana, em 30 de outubro, a Raposa perdeu para o Flamengo por 1 a 0, em 6 de novembro, no Independência, pelo Brasileirão – no jogo seguinte, a equipe de Fernando Diniz ganharia do Criciúma por 2 a 1.

Nesta temporada, o máximo que o Cruzeiro conseguiu foi ganhar duas partidas seguidas uma única vez, antes das duas recentes vitórias. No Campeonato Mineiro, a equipe dirigida pelo técnico interino Wesley Carvalho goleou o Itabirito por 4 a 1, em 30 de janeiro, e venceu o Uberlândia por 3 a 1, três dias depois.

Cruzeiro não ficava sem levar gol em dois jogos seguidos havia sete meses

Cássio está há dois jogos sem sofrer gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Já na vitória contra o Vila Nova-GO, quinta-feira (1º), o Cruzeiro quebrou outra sequência negativa: havia sete meses que a equipe não ficava dois jogos oficiais seguidos sem sofrer gol. Em setembro do ano passado, o time venceu o Libertad por 2 a 0, em Assunção, pela Sul-Americana, e, três dias depois, empatou por 0 a 0 com o Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Brasileiro, nas duas últimas partidas comandadas pelo técnico Fernando Seabra.