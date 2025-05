Recuperado, William espera recuperar vaga no Cruzeiro

Recuperado de contusão muscular na coxa esquerda, o lateral-direito William voltou a ser titular do Cruzeiro nesta quinta-feira (1º), na vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, no Mineirão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Titular absoluto desde o início da temporada, William perdeu a vaga no time a partir do jogo contra o São Paulo, pelo Brasileirão, quando o técnico Leonardo Jardim decidiu mexer na escalação para tentar melhorar o desempenho da equipe.

William entrou no decorrer da vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no Mineirão, na quarta rodada do Brasileirão, mas acusou o problema muscular na coxa e ficou de fora dos três jogos seguintes, contra Red Bull Bragantino, Palestino e Vasco.

- Estou trabalhando bastante. Obviamente que ficar três jogos fora acaba pesando um pouco, mas me senti bem na partida. No final, eu tive uma dor, mas foi de batida, não foi nada físico. Tem mais uns dias para trabalhar e descansar. Se o professor optar por eu jogar, eu vou estar preparado para tentar fazer o meu melhor – afirmou William, na zona mista, após a partida contra o Vila Nova-GO.

William terminou o jogo do Cruzeiro contra o Vila Nova-GO na esquerda

Curiosamente, William terminou o jogo atuando na lateral-esquerda. Aos 16 minutos do segundo tempo, Fagner entrou no lugar do volante Christian, e William foi deslocado para o outro lado do campo. No entanto, isso não é novidade para ele:

- Meu primeiro ano na Alemanha foi praticamente todo o segundo turno do campeonato de lateral-esquerdo. O professor perguntou se já tinha feito. Foi só lembrar. Pude ajudar meus companheiros e me senti bem. Independentemente da posição, espero ajudar meus companheiros - disse William, que defendeu o Wolfsburg de 2017 a 2020 e depois se transferiu para o Schalke.

Para a partida contra o Flamengo, domingo (4), no Mineirão, às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o técnico Leonardo Jardim volte com todos os titulares e William fique no banco de reservas. Os jogadores do Cruzeiro treinam na tarde deste sábado (3), na Toca da Raposa.