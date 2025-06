Cruzeiro aumenta chances de título brasileiro após 11 rodadas

Com a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, domingo (1º), no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro chegou à vice-liderança da competição e aumentou as chances de conquistar o título de 2025. Segundo as estatísticas do Lance!, a Raposa tem agora 16,6% de chance de ser campeã brasileira. Após a nona rodada, o percentual era de 9,54%.

Apenas o líder Flamengo, no momento, tem maiores chances de conquistar o título brasileiro: 23,6%. Veja a probabilidade de cada um dos cinco primeiros colocados do Brasileirão:

1. Flamengo: 23,6%

2. Cruzeiro: 16,6%

3. Red Bull Bragantino: 14,2%

4. Palmeiras: 12,5%

5. Fluminense: 9,5%

O levantamento destaca que o Cruzeiro apresenta “excelente consistência e bom desempenho projetado em confrontos diretos”. Nessas primeiras rodadas do Brasileirão, a equipe do técnico Leonardo Jardim derrotou Flamengo e Palmeiras, ambos por 2 a 1, no Mineirão; perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista; e ainda não enfrentou o Fluminense.

As estatísticas do Lance! também mostram as chances de o Cruzeiro terminar o Brasileirão no G4, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O percentual da Raposa é de 53,6%, atrás de Flamengo (62,5%) e à frente de Bragantino (49,1%) e Palmeiras (46,3%).

Desempenho ofensivo é destaque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

Na análise dessa projeção, o levantamento destaca que o Cruzeiro tem bom desempenho ofensivo e passa por um excelente momento, “o que explica sua rápida ascensão nas projeções”. A Raposa está invicta há 11 jogos no geral, e venceu em cinco das últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro tem o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 17 gols, ao lado do Mirassol, e atrás do líder Flamengo, que fez 24. Os gols cruzeirenses, no entanto, são mais distribuídos, já que o time aplicou apenas uma goleada, 4 a 0 sobre o Sport. O Rubro-Negro mostrou sua eficiência ofensiva com três goleadas: 6 a 0 sobre o Juventude, 5 a 0 sobre o Fortaleza e 4 a 0 contra o Corinthians, todas no Maracanã.

Sob o comando de Leonardo Jardim, Cruzeiro marcou 17 gols em 11 jogos pelo Brasileiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Na próxima rodada do Brasileiro, o Cruzeiro pode assumir a liderança provisória. Para isso, precisa derrotar o Vitória, dia 12, no Barradão, e torcer para que o Red Bull Bragantino não goleie o Bahia, em casa, por mais de quatro gols. Com 23 pontos, a Raposa ultrapassaria o Flamengo, que está com 22 e teve seu jogo contra o Sport adiado por causa do Mundial de Clubes da Fifa.