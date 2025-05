Levantamento mostra chances de título do Cruzeiro no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro chega à 10ª rodada neste fim de semana, o que representa pouco mais de um quarto da competição, e os torcedores já começam a fazer projeção para os objetivos de suas equipes. O Cruzeiro surpreende com a terceira colocação, com 17 pontos, atrás somente de Palmeiras e Flamengo, e faz o torcedor sonhar com mais um título, o quinto do clube em Brasileiros, repetindo as conquistas de 1966, 2003, 2013 e 2014.

O Lance! calculou as chances de título do Brasileirão antes da 10ª rodada, e o Cruzeiro, que enfrenta o Fortaleza, neste domingo (25), às 20h30, na Arena Castelão, está atrás apenas de Palmeiras e Flamengo. A Raposa tem 9,54% de chances de ser o campeão brasileiro de 2025, enquanto o Verdão lidera com 30,99% e o Flamengo está com 13,31%.

De acordo com o estudo, o Cruzeiro tem a favor o alto aproveitamento de finalizações, com 13 gols marcados em 19 chances claras criadas. A equipe também sofre pouco gols e enfrenta adversários com menor índice de finalizações perigosas. “Projeções otimistas ancoradas na solidez ofensiva e em um calendário aparentemente favorável. A performance como mandante tem sido determinante”, aponta o levantamento.

O Cruzeiro é o melhor mandante do Brasileirão: perdeu os primeiros pontos no empate com o Atlético-MG por 0 a 0 na rodada passada. O ataque celeste é o terceiro melhor da competição, com 13 gols, atrás de Flamengo (17) e Mirassol (14). A defesa levou sete gols, três deles na derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, na segunda rodada, mas ficou quatro partidas sem ser vazada.

Chances de título do Cruzeiro e demais times no Brasileirão

Palmeiras - 30,99% Flamengo - 13,31% Cruzeiro - 9,54% Red Bull Bragantino - 7,63% Fluminense - 6,67% Bahia - 5,10% Ceará - 4,53% Atlético-MG - 4,03% São Paulo - 2,76% Botafogo - 2,75% Corinthians - 2,68% Mirassol - 2,41% Fortaleza - 2,39% Internacional - 1,41% Vitória - 1,06% Vasco - 0,96% Grêmio - 0,89% Juventude - 0,61% Santos - 0,22% Sport – 0,05%

Como funciona o cálculo das probabilidades

O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.