Christian representa a virada de desempenho do Cruzeiro em 2025

O meia Christian representa bem a mudança de rendimento do Cruzeiro durante esta temporada. Depois de ser pouco aproveitado nos primeiros jogos do ano, o ex-jogador do Athletico-PR ganhou a condição de titular a partir do empate com o São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, partida que marca a virada de desempenho da Raposa sob o comando do técnico Leonardo Jardim.

- Não vinha num momento bom e tive uma conversa bem franca e sincera com o professor. Ele me perguntou onde eu queria jogar e eu disse que de volante, mas ele falou que tinha uma outra função para mim que ajudaria muito a equipe e que me encaixaria nesse esquema – contou Christian, após a vitória sobre o Palmeiras, domingo (1º), no Mineirão.

Nos primeiros 17 jogos da temporada, Christian começou jogando apenas três vezes, quando titulares foram poupados – ele também entrou em outras oito partidas. A partir do jogo com o São Paulo, em 13 de abril, foram 12 vezes como titular – e poupado em três partidas.

Nesses jogos, Christian tem atuado pelo lado direito, tanto participando dos ataques quanto ajudando a defesa. Contra o Palmeiras, mais uma vez, se destacou pela disposição e pelo desempenho nos duelos individuais.

- É uma das minhas características sempre estar se entregando pela equipe, procuro ser esse motorzinho que o professor me pede, para dar o ritmo. Sou um dos que mais faz números em jogo – comentou Christian, que já marcou um gol (contra o Vasco, em Uberlândia) e deu duas assistências.

Volante Christian fez o gol do Cruzeiro na vitória sobre o Vasco, em Uberlândia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Christian está fora do próximo jogo do Cruzeiro por suspensão

Christian, no entanto, está fora do próximo jogo do Cruzeiro, contra o Vitória, dia 12, no Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada do Brasileirão, porque recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras. Assim, ele estará em campo novamente, num jogo oficial, somente em 13 de julho, contra o Grêmio, no Mineirão, após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa.

- A ideia é chegar ainda melhor, com a ajuda do professor. Ele nos dá muito puxão de orelhas e nos apoia também – disse.