Lucas Romero destaca comprometimento dos jogadores do Cruzeiro

Depois de um início de temporada muito ruim, com a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro se recuperou sob o comando do técnico Leonardo Jardim e chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro e a uma invencibilidade de 19 jogos, com a vitória por 2 a 1 sobre o então líder Palmeiras, domingo (1º), no Mineirão.

O volante Lucas Romero destacou o comprometimento de todos os jogadores do Cruzeiro para que a equipe chegasse à vice-liderança do Brasileirão:

- Estou muito feliz pela sequência que o time vem tendo, o compromisso de todo o elenco tentando buscar o resultado, sem importar quem ingressa ou começa. Todo mundo é importante, todo mundo se sente importante. Isso que faz um time vencedor – afirmou o argentino, em entrevista ao “Prime Video”.

Para Lucas Romero, a vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras foi muito importante, assim como será a partida do próximo dia 12, contra o Vitória, em Salvador:

- Três pontos que para nós valem a sequência boa que a gente vem fazendo. É importante para a confiança do nosso time. Vencemos em nossa casa o time que era líder do campeonato. Com certeza ainda tem um jogo antes da parada do Mundial e vamos tentar dar o melhor para acabar na parte de cima da tabela – afirmou.

Para Lucas Romero, ainda é cedo para se falar em título brasileiro do Cruzeiro

Lucas Romero afirma que todos os jogadores do Cruzeiro estão comprometidos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O argentino, no entanto, afirma que ainda é muito cedo para se falar em conquista do título:

- Falta muito pela frente, vamos continuar trabalhando. Tenho muitos sonhos e muitas metas para cumprir com o Cruzeiro. Tomara que a gente consiga trabalhar bem – disse Lucas Romero.

O Cruzeiro está com 23 pontos, um a menos que o líder Flamengo e com melhor saldo de gols que o Red Bull Bragantino, nove contra seis. Como o Rubro-Negro teve o jogo pela 12ª rodada adiado, por causa do Mundial de Clubes, a Raposa pode chegar à liderança provisória do Brasileirão na quinta-feira (12). Para isso, terá de derrotar o Vitória, em Salvador, e torcer para que o time do interior paulista não goleie o Bahia, em Bragança Paulista, por mais de quatro gols.