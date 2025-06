Cruzeiro: Leonardo Jardim curte folga ao lado do dono da SAF

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, está aproveitando os dias de folga nesta semana para passear por Minas Gerais. Nesta terça-feira (3), o dono da SAF celeste, o empresário Pedro Lourenço, publicou nas redes sociais foto ao lado do treinador português durante passeio de lancha em Escarpas do Lago, em Capitólio, na região Sudoeste do Estado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Depois de 4 meses de muito trabalho, 2 dias de folga merecidos. Seguimos! - escreveu Pedro Lourenço junto à foto.

Leonardo Jardim chegou ao Cruzeiro no início de fevereiro e, depois de comandar o time por três jogos pelo Campeonato Mineiro, teve um período de cerca de 30 dias sem jogos oficiais, com a eliminação na semifinal no Estadual.

O técnico aproveitou essa folga no calendário de jogos para comandar muitas atividades na Toca da Raposa, com jogos-treinos e um amistoso contra o Red Bull Bragantino, para conhecer melhor o elenco do Cruzeiro, antes da estreia no Campeonato Brasileiro, no fim de março.

continua após a publicidade

Desde então, o Cruzeiro entrou em campo 19 vezes num período de pouco mais de dois meses. Não houve nenhuma semana em que o time tenha jogado apenas uma vez, já que disputava três competições simultâneas, Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

➡️Cruzeiro disputará torneio no Espírito Santo durante paralisação do Brasileiro

Jogadores e comissão técnica do Cruzeiro curtem raros três dias de folga

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, domingo (1º), no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão, que valeu a vice-liderança do campeonato, os jogadores do Cruzeiro – e o técnico Leonardo Jardim – ganharam três dias de folga. A reapresentação da equipe será quinta-feira (5), na Toca da Raposa.

continua após a publicidade

O próximo jogo do Cruzeiro será na quinta-feira (12), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, às 19h, pela 12ª rodada do Brasileirão. Em seguida, os jogadores terão um período de 14 dias de férias, já que a partida oficial seguinte será somente em 12 ou 13 de julho, contra o Grêmio, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.