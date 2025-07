Gabigol comemora mais dois gols com a camisa do Cruzeiro

O atacante Gabigol, mais uma vez, mostrou sua importância para a equipe do Cruzeiro, na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, neste domingo (20), no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que manteve a equipe celeste na liderança provisória. Depois de quase dois meses sem começar um jogo, Gabigol foi titular e marcou duas vezes, interrompendo jejum particular de gols.

Com os dois gols, Gabigol entrou para o top ten dos artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, com 117, superando Luís Fabiano (116) – o próximo alvo agora é Washington, que tem 126 gols, e o líder é Roberto Dinamite, com 190.

- Fico muito feliz… As coisas vão acontecendo naturalmente. Tenho 28 anos ainda e, com certeza, vou subiu alguns degraus ainda. Então é trabalhar para acontecer o mais rápido possível – afirmou Gabigol, na saída do campo, em entrevista ao “Sportv”.

A última vez em que Gabigol havia começado um jogo pelo Cruzeiro foi na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, em 25 de maio, quando fez duas assistências para os gols de Kaio Jorge e Lucas Silva. O último gol havia sido na vitória por 2 a 1 sobre o Palestino, no Mineirão, em 14 de maio pela Sul-Americana. Agora, são 12 gols com a camisa do Cruzeiro.

Gabigol repete satisfação em defender a camisa do Cruzeiro

Gabigol, mais uma vez, repetiu a satisfação de ter trocado o Flamengo pelo Cruzeiro:

- Como sempre falo, e todos sabem, foi uma escolha muito acertada. Estou muito feliz no clube, na cidade, com a torcida, e, sem dúvida, cada vez que passa, meu coração está ficando mais azul – comentou o atacante.

Gabigol e Kaio Jorge comemoram segundo gol do Cruzeiro sobre Juventude (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nem a condição de reserva parece preocupar Gabigol no Cruzeiro:

- O Kaio é um grande jogador, como o Matheus também é, o Bolasie, o Lautaro, quando entram… A gente tem atacantes diferentes, em características, e o mister vem usando jogo a jogo. Como a gente fala, todo mundo está pronto para quando precisar, de acordo com a escolha – disse.

Mas a liderança provisória do Cruzeiro no Brasileiro não permite que Gabigol fale em conquista do título, neste momento:

- Ganhei dois Brasileiros já (2019 e 2020) e sei que ninguém é campeão na 15ª rodada. Tem um monte de campeonato ainda. Ninguém aqui comemora campeão de primeiro turno, campeão na 15ª rodada. Falta muito campeonato ainda, é jogo a jogo. Agora, temos um jogo dificílimo contra o Corinthians, na casa deles. E vamos lá para vencer – garante Gabigol, referindo-se à partida de quarta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena.