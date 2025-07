Escalações de Cruzeiro x Juventude: muitas mudanças na Raposa

O goleiro Léo Aragão não é a única novidade na equipe do Cruzeiro que enfrenta o Juventude, neste domingo (20), às 16h, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O titular Cássio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, quinta-feira (17), no Maracanã.

O técnico Leonardo Jardim também decidiu poupar alguns titulares, por causa do desgaste do jogo diante do Fluminense: Lucas Silva, Matheus Pereira e Wanderson começam no banco. Eduardo, Gabigol e Marquinhos são titulares. Outra modificação na equipe celeste, em relação ao jogo passado, é a volta do lateral-esquerdo Kaiki, que cumpriu suspensão diante do Tricolor carioca. Na direita, William também recupera a posição.

O técnico Leonardo Jardim escala o Cruzeiro com:

Léo Aragão, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo, Christian e Gabigol; Kaio Jorge e Marquinhos

Essa é a quinta vez que Léo Aragão começa como titular do Cruzeiro na temporada. Nas vezes anteriores, Cássio estava sendo poupado. Léo também participou de outros três jogos, entrando no decorrer da partida.

O Cruzeiro defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. A Raposa está com 30 pontos, três à frente do Flamengo, que tem um jogo a menos, contra o Sport, em Recife, que foi adiado por causa do Mundial de Clubes da Fifa.

O Juventude ocupa a 18ª posição, com apenas 11 pontos em 12 jogos, e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Sport, segunda-feira (14), em casa, pela 13ª rodada. O técnico Cláudio Tencati escalou o time com:

Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Hudson e Mandaca; Gabriel Taliari e Gilberto.

Cruzeiro e Juventude se enfrentaram apenas 27 vezes; a primeira em 1995

Cruzeiro e Juventude já se enfrentaram 27 vezes, desde 1995. Foram 14 vitórias da Raposa, sete do Papo e seis empates, com 36 gols celestes e 18 do time gaúcho. No ano passado, a equipe mineira venceu os dois jogos: 2 a 0 no Mineirão, em 24 de julho, e 1 a 0 em Caxias do Sul, em 8 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão.