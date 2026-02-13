Três desfalques: Cruzeiro atualiza situações de jogadores

Na véspera da última rodada do Campeonato Mineiro, o cruzeirense tem três notícias ruins. Na manhã desta sexta-feira (13), o Cruzeiro detalhou as lesões de Sinisterra, Kaique Kenji e Néiser Villareal . Apesar dos sustos, nenhum dos três casos exigirá cirurgia.

O caso de Kenji foi o que mais assustou. O jogador deixou a partida contra o Mirassol depois de uma entrada dura no tornozelo direito e deixou o gramado chorando. Após exames, ele teve diagnosticado um estiramento ligamentar no tornozelo direito.

Na reta final da mesma partida, Sinisterra reclamou de dores musculares e teve detectada uma lesão muscular na coxa direita.

Além dos dois, Tite ganhou mais uma baixa no treinamento da última quinta-feira. Néiser Villareal sofreu um trauma nas atividades na Toca da Raposa II, tendo um edema ósseo no pé direito.

– O Cruzeiro informa que o atleta Kenji foi submetido a exames, nessa quinta-feira, que diagnosticaram estiramento ligamentar no tornozelo direito. Já o atacante Sinisterra teve detectada uma lesão muscular na coxa direita. Por sua vez, o também atacante Néiser Villareal sofreu um trauma, no treinamento dessa quinta-feira, que ocasionou um edema ósseo no pé direito. Nos três casos a indicação é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro – informou o clube em nota.

Cruzeiro x Mirassol

Em um jogo movimentado no Maião, o Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim.

Com o resultado, a Raposa saiu da lanterna e está na 19ª colocação, com um ponto somado. Enquanto isso, o Mirassol subiu para a terceira posição, com cinco pontos.

