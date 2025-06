Ingressos para Vitória Cup, com participação do Cruzeiro, estão à venda

Os ingressos para o Vitória Cup, torneio que será disputado em julho, em Cariacica (ES), já estão à venda. O Cruzeiro estreia na competição em 3 de julho, às 20h, contra o Defensa y Justicia, da Argentina, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Inicialmente, a comercialização está liberada apenas on-line para os dois primeiros jogos: Desportiva Ferroviária x Estudiantes, no dia 2, e a primeira partida da Raposa, no dia seguinte.

Os preços dos ingressos para os jogos da Vitória Cup são os seguintes: R$ 150 (inteira na arquibancada), R$ 75 (meia-entrada) e R$ 90 (arquibancada solidária, com a doação de um quilo de alimento não-perecível). A venda começou na tarde deste domingo (8), pelo site www.bilheteriadigital.com.

Também haverá venda física dos bilhetes, mas a organização do evento ainda não divulgou maiores informações, como ponto de venda e data de início.

A Vitória Cup terá quatro jogos, com Cruzeiro e Desportiva Ferroviária enfrentando os argentinos Estudiantes e Defensa y Justicia. O torneio será disputado no mesmo sistema da FC Series, em Orlando (EUA), no início da temporada: não haverá um campeão. Ao final de cada partida, o vencedor vai receber um troféu. Em caso de empate, haverá disputa por pênaltis.

Ao contrário do divulgado inicialmente, os quatro jogos estão marcados para o Estádio Kleber Andrade. Há a possibilidade de a segunda partida da Desportiva, contra o Defensa y Justicia, seja transferida para o Estádio Engenheiro Araripe, também em Cariacica (ES).

Veja os jogos do Cruzeiro e a tabela da Vitória Cup: