Ingressos de Cruzeiro x Atlético-MG estão à venda: veja preços e como comprar

Os ingressos para a partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Atlético-MG, dia 11, às 19h30, no Mineirão, começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (1º) exclusivamente para os sócios do programa 5 Estrelas - somente no primeiro dia, foram comercializados mais de 43 mil bilhetes. A venda para os não sócios será aberta às 12h desta terça-feira (2), de acordo com a disponibilidade e limitada a dois ingressos por CPF. Houve reajuste de preço em relação ao cobrado nos jogos pelo Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro venceu o primeiro clássico, na Arena MRV, por 2 a 0, quarta-feira (27), e poderá perder por um gol de diferença para se classificar para a semifinal. Em caso de derrota por dois gols de diferença, haverá disputa de pênaltis.

Kaio Jorge comemora segundo gol do Cruzeiro contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Conforme acordo entre os dois clubes, não haverá espaço destinado a atleticanos no Mineirão. Todos os setores são destinados somente à torcida do Cruzeiro, mas a venda dos bilhetes para o Portão A (Roxo Superior, onde os visitantes costumam ficar) só será feita após o esgotamento da carga para o Portão B (Roxo Superior da torcida mandante). Os torcedores cruzeirenses fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul.

Todos os torcedores a partir dos 16 anos têm de estar com a biometria facial cadastrada para ter acesso ao Mineirão. O cadastramento é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br, e quase 240 mil torcedores já se cadastraram. Menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão: