Escalações de Cruzeiro x Grêmio: Raposa definida para volta ao Brasileiro

O Cruzeiro volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (13), enfrentando o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada, e o técnico Leonardo Jardim repete a escalação que está na cabeça do torcedor após os bons resultados obtidos na primeira parte da competição, até a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

O Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Em relação ao jogo da rodada passada, o empate por 0 a 0 com o Vitória, no Barradão, em 12 de junho, a única mudança é a volta do volante Christian, que estava suspenso. Expulso diante do Rubro-Negro baiano, Eduardo, que foi o substituto de Christian, cumpre suspensão.

Volante Christian em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O meia Matheus Pereira vai completar 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. Em 99 jogos, o meia saiu de campo vitorioso 41 vezes e derrotado 26 – foram 32 empates. O meia marcou 16 gols, deu 20 assistências, levou 28 cartões amarelos, cumprindo cinco jogos de suspensão, e foi expulso uma vez. A estreia de Matheus Pereira pelo Cruzeiro foi no empate por 3 a 3 com o Athletico-PR, em 29 de julho de 2023, na Arena da Baixada, pelo Brasileiro.

Cruzeiro defende invencibilidade no Brasileirão e quer quebrar jejum diante do Grêmio

O Cruzeiro está invicto no Brasileirão há sete rodadas e ocupa a vice-liderança com 24 pontos, pontuação que foi atingida também pelo Bahia, com a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG no sábado (12). O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0 e abriu três pontos de vantagem sobre a Raposa.

O Cruzeiro não vence o Grêmio no Mineirão desde 2017, quando um time misto derrotou os reservas do Tricolor gaúcho por 2 a 0, pela Primeira Liga, em 30 de agosto. Depois, foram apenas três duelos no Gigante da Pampulha, com duas derrotas celestes e um empate.

O Grêmio ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos, e está escalado pelo técnico Mano Menezes com:

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti e Alex Santana; Cristaldo, Alysson e Amuzu; Arezo.