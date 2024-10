Cruzeiro anuncia a saída de Fernando Oliveira, técnico vice-campeão brasileiro sub-20

Técnico do Cruzeiro Sub-20 foi desligado do cargo (Foto: Divulgação/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 14:12 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro informou nas redes sociais, nesta terça-feira (8), que Fernando Oliveira não é mais o técnico do time sub-20. Com ele, também deixa o clube Thiago Badari, auxiliar técnico.

Em nota, o Cruzeiro comunicou o desligamento.

- O Cruzeiro comunica a saída de Fernando Oliveira do comando técnico da equipe Sub-20. Além dele, o auxiliar técnico Thiago Badari também deixa o clube. Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da carreira - declarou o clube celeste.

No último dia 30, sob o comando de Fernando Oliveira, o Cruzeiro foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro da categoria, derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras no Allianz Parque. O time celeste chegou a final com a sexta melhor campanha do torneio, com 32 pontos conquistados em 18 jogos, com nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

O treinador encerra sua passagem pela Toca na atual temporada com 40 jogos e 25 vitórias. Anunciado pelo clube em 13 de fevereiro deste ano, Fernando Oliveira se manteve no cargo por cerca de sete meses após passagem pela equipe sub-17 da Raposa.