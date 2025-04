Cruzeiro x Mushuc Runa: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo CRU MUS Sul-Americana Fase de grupos - segunda rodada Data e Hora Quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Mario Diaz de Vivar (PAR) Assistentes Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR) Var Ulises Mereles (PAR) Onde assistir

Cruzeiro e Mushuc Runa, do Equador, se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O jogo será disputado sem a presença de torcida, porque a Raposa foi punida pela Conmebol com um jogo de portões fechados, devido ao uso de sinalizadores pelos torcedores na competição do ano passado.

Na primeira rodada da Sul-Americana, o Cruzeiro perdeu para o Unión por 1 a 0, em Santa Fé, na Argentina, dia 1º. O Mushuc Runa venceu o Palestino por 3 a 2, em Riobamba, no Equador, no dia 3. Esse será o primeiro confronto entre as duas equipes.

No domingo (6), o Cruzeiro foi derrotado pelo Internacional por 3 a 0, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, enquanto o Mushuc Runa, do técnico Ever Almeida, ex-goleiro do Olimpia, empatou por 1 a 1 com o Universitario, fora de casa, pelo Campeonato Equatoriano. A equipe está em oitavo lugar, com nove pontos em sete jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X MUSHUC RUNA

2ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir: ESPN, Disney+;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero (Walace), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson, Gabigol e Dudu.

MUSHUC RUNA: Formento, Bentaberry, Quintero, Gracia e Haquín; Tapiero, Dávila, Penilla e Orejela; Simisterra e Caicedo.