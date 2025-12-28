Com Spindel, como fica a divisão de funções no futebol do Cruzeiro?

Em meio à movimentada janela de transferências, o Cruzeiro acertou no último sábado (28) a contratação do ex-Flamengo Bruno Spindel. O profissional chega para assumir o cargo de executivo de futebol da equipe e deve alterar a divisão de funções na Toca da Raposa II.

O ex-dirigente Rubro-Negro chega ao Trem Azul para ocupar um espaço deixado recentemente por Paulo Pelaipe, que assumiu cargo no Grêmio.

Enquanto isso, Joaquim Pinto, que deixou sua posição no scout do Cruzeiro para se tornar diretor esportivo, segue no posto. Além deles, Rodrigo Ramos segue na função de gerente executivo de futebol da Raposa.

O que cada um fará no Cruzeiro?

Bruno Spindel, no cargo de executivo de futebol, será o responsável por participar de negociações eventualmente, ao lado de Joaquim Pinto e principalmente de Pedro Junio. Além disso, também acompanhará a delegação celeste nas viagens e estará em constante comunicação com a comissão técnica e os atletas.

Enquanto isso, Joaquim Pinto segue na avaliação de oportunidades de mercado, principalmente na captação de jovens para o cruzeiro, e também participando nas negociações. Já Rodrigo Ramos fará funções mais administrativas.

Negociações entre Cruzeiro e Bruno Spindel

Bruno Spindel tem acerto encaminhado para assumir o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro. Antes disso, Spindel esteve próximo de assumir a função no Corinthians, para ocupar a vaga deixada por Fabinho Soldado, mas as conversas não avançaram. O dirigente afirmou que não recebeu contrato para formalizar os termos previamente acordados e, diante disso, optou por encerrar as tratativas com o clube paulista, que agora negocia com Marcelo Paz.

- Com o objetivo de pôr fim a especulações e informações inverídicas, esclareço que, após manifestar concordância com a proposta que me foi apresentada pelo Sport Club Corinthians Paulista para assumir o cargo de diretor de futebol profissional, considero encerradas as tratativas com o clube - afirmou Spindel.

A declaração foi feita na manhã deste sábado (27). Anteriormente, o ex-dirigente do Flamengo havia sinalizado positivamente para assumir a função no Corinthians, em uma decisão que chegou a ser tratada como alinhada entre as partes.