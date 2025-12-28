Peça fundamental na temporada do Cruzeiro em 2025, o lateral-esquerdo Kaiki foi destaque em um estudo internacional sobre jogadores com menos de 23 anos. Segundo levantamento produzido pelo CIES Football Observatory, ele foi o segundo melhor jogador de linha entre os atletas na categoria que atuam na Série A.

O estudo realizado em parceria com a Impect, empresa alemã especializada em estatísticas, apontou que apenas Vitor Roque teve um desempenho melhor que o do defensor celeste.

Com base em critérios que medem eficiência e impacto do jogador nos jogos, o levantamento do CIES Football Observatory deu nota 80.8 para o jogador do Cruzeiro, que ficou atrás apenas do atacante palmeirense, que recebeu 81.9.

Kaiki foi titular durante todo tempo em que Leonardo Jardim comandou o Cruzeiro. Com isso, passou dos 110 jogos com a camisa celeste e sendo destaque em estatísticas como desarmes e duelos pelo chão.

Kaiki e Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como foi feito o estudo?

A pesquisa do do CIES Football Observatory foi realizada com jogadores de menos de 23 anos que estiveram em campo por pelo menos 900 minutos em 2025 no Brasileirão. Já a pontuação foi feita com base no número de ações impactantes no jogo, como a capacidade de quebrar linhas, mas também levando em conta diferenças na análise a depender da função dos jogadores.

Kaiki no Cruzeiro

Cria da Toca, o jogador chegou ao Cruzeiro em 2014, aos 11 anos. Depois de se destacar em todas as fases de formação, foi alçado ao profissional da Raposa em 2021. Entretanto, nos primeiros dois anos, não teve muito espaço, recebendo mais oportunidades em 2023.

Ele se tornou reserva imediato de Marlon naquela temporada e em 2024. Neste período, entrou em campo 37 vezes. Porém, o roteiro teve uma grande mudança nesta temporada. Com Fernando Diniz e Wesley Carvalho, ele ganhou um lugar no time titular.

Posteriormente, com a contratação de Leonardo Jardim e a ida de Marlon para o Grêmio, Kaiki cravou definitivamente seu lugar entre os 11 jogadores principais da Raposa. Em 2025, ele disputou 56 partidas, com um gol marcado e cinco assistências.

Ranking de melhores sub-23 do Brasileirão