O técnico português Pepa completou cinco meses no comando do Cruzeiro no domingo passado. Anunciado em 20 de março, ele chegou com contrato até o fim de 2023 e foi o substituto de Paulo Pezzolano, que está no Valladolid, outro clube de Ronaldo. Agora, meses depois, Pepa vive uma montanha russa no comando do Cabuloso.