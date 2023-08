Lucas Veríssimo não se contentou com o empate conquistado pelo Corinthians no último minuto da partida contra o Cruzeiro, neste sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia do defensor com a camisa corintiana. Para ele, a circunstância do resultado pode até fazer com que o placar pareça positivo, já que a equipe escapou da derrota, mas quem defende o Timão não pode se contentar com isso.