CEO do Cruzeiro, Mattos analisa sequência do time: ‘Natural e previsível’

Alexandre Mattos, SEO do Cruzeiro - (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 21:44 • Belo Horizonte

Sem conseguir manter uma sequência regular de vitórias no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro chega ao seu quarto jogo sem vencer após perder por 1 a 0 para o Fluminense, pela 29ª rodada. Antes mesmo do time celeste entrar em campo contra o tricolor, o CEO do clube, Alexandre Mattos, afirmou que a oscilação faz parte do processo de mudanças que vive o Cruzeiro.

➡️ Seleção do Brasileirão? Veja os convocados do Uruguai que jogam no Brasil

Libertad x Cruzeiro, pela Copa Sul-Americana (Foto: Daniel Duarte / AFP)

- Natural. Previsível. Quem pensava diferente, estava equivocado. Qualquer time que mexe muito, que se muda gestão, comando técnico, atletas, funcionários, é natural que tenha oscilações. O Cruzeiro, mesmo assim, continua na parte de cima (do Brasileiro). Está numa final de Sul-Americana, primeiro jogo em casa, quem sabe avançar e tentar disputar o título - afirmou o dirigente, ao marcar presença em um evento na capital mineira.

Desde abril, com o fim da era Ronaldo e a chegada do empresário Pedro Lourenço, o torcedor cruzeirense passou a acompanhar mudanças dentro e fora de campo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mudança no comando do time

Além da contratação de sete novos jogadores e a liberação de nove atletas (por meio de empréstimos, vendas e rescisões), a mudança mais recente foi a demissão do técnico Fernando Seabra para a contratação de Fernando Diniz.

Mesmo em meio a oscilações, o Cruzeiro se mantém na oitava posição do Brasileiro com 43 pontos, oito abaixo do Flamengo, último colocado no G4, e seis abaixo do Internacional, que fecha o G6.

No próximo dia 23, o time de Diniz encara o Lanús, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.