imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cássio no time titular? Confira a escalação do Cruzeiro para o clássico

O Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG às 18h (de Brasília)

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 25/01/2026
17:03
Atlético-MG x Cruzeiro, na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro x Atlético (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
O Cruzeiro fará seu primeiro clássico da temporada na noite deste domingo (25), às 18h (de Brasília). Para a partida, o técnico Tite escalou a equipe considerada titular, após realizar testes contra o Democrata-GV.

Depois da derrota de quinta-feira, a principal dúvida no elenco era a presença de Cássio. O goleiro teve um trauma na mão esquerda e saiu da partida ainda no primeiro tempo. Entretanto, o arqueiro se recuperou e treinou normalmente na véspera.

Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois de uma estreia boa de Gerson, a presença do jogador na equipe titular também chegou a ser especulada. Contra o Democrata-GV, ele disputou 70 minutos, mas fica como opção no banco neste domingo.

Sendo assim, o técnico Tite escalou o Cruzeiro com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge

Do outro lado, o Atlético-MG vai a campo com a seguinte formação: Everson; Preciado, Ruan, Alonso, Lodi; Franco, Maycon, Victor Hugo, Bernard; Dudu, Hulk

Atlético-MG x Cruzeiro

Neste domingo (25), o Atlético recebe o Cabuloso às 18h na Arena MRV, em clássico válido pela 5° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Alvinegro ainda não venceu na competição, empatou as quatro partidas iniciais e tem quatro pontos, ocupando a terceira posição do Grupo A. Já a Raposa, tem duas vitórias e duas derrotas e com seis pontos é o líder do Grupo C.

Atlético-MG x Cruzeiro
5° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (GO)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Preciado, Ruan, Alonso, Lodi; Franco, Maycon, Victor Hugo, Bernard; Dudu, Hulk

Cruzeiro (Técnico: Tite)
Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge

