Cássio no time titular? Confira a escalação do Cruzeiro para o clássico

O Cruzeiro fará seu primeiro clássico da temporada na noite deste domingo (25), às 18h (de Brasília). Para a partida, o técnico Tite escalou a equipe considerada titular, após realizar testes contra o Democrata-GV.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

Depois da derrota de quinta-feira, a principal dúvida no elenco era a presença de Cássio. O goleiro teve um trauma na mão esquerda e saiu da partida ainda no primeiro tempo. Entretanto, o arqueiro se recuperou e treinou normalmente na véspera.

Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois de uma estreia boa de Gerson, a presença do jogador na equipe titular também chegou a ser especulada. Contra o Democrata-GV, ele disputou 70 minutos, mas fica como opção no banco neste domingo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Sendo assim, o técnico Tite escalou o Cruzeiro com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge

Do outro lado, o Atlético-MG vai a campo com a seguinte formação: Everson; Preciado, Ruan, Alonso, Lodi; Franco, Maycon, Victor Hugo, Bernard; Dudu, Hulk

continua após a publicidade

Atlético-MG x Cruzeiro

Neste domingo (25), o Atlético recebe o Cabuloso às 18h na Arena MRV, em clássico válido pela 5° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Alvinegro ainda não venceu na competição, empatou as quatro partidas iniciais e tem quatro pontos, ocupando a terceira posição do Grupo A. Já a Raposa, tem duas vitórias e duas derrotas e com seis pontos é o líder do Grupo C.

Atlético-MG x Cruzeiro

5° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (GO)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Preciado, Ruan, Alonso, Lodi; Franco, Maycon, Victor Hugo, Bernard; Dudu, Hulk

Cruzeiro (Técnico: Tite)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge