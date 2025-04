Cartões amarelos já preocupam no Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim está ganhando mais uma preocupação para a sequência do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro: os cartões amarelos. Com apenas três rodadas disputadas, a Raposa já tem dois jogadores pendurados para a próxima partida, quinta-feira (17), contra o Bahia, às 21h30, no Mineirão: o goleiro Cássio e o volante Lucas Romero.

O Cruzeiro é a terceira equipe que mais levou cartão amarelo nas três primeiras rodadas do Brasileirão: 11. O Palmeiras lidera com 15 cartões, seguido pelo Sport com 12 – os jogadores do Mirassol também receberam 11 cartões amarelos até agora na competição.

O goleiro Cássio levou amarelo nos dois primeiros jogos, contra Mirassol (vitória por 2 a 1) e Internacional (derrota por 3 a 0), e já jogou pendurado diante do São Paulo (empate por 1 a 1). O volante Lucas Romero foi amarelo nos jogos contra Mirassol e neste domingo (13), no Morumbis.

Somente diante do São Paulo, foram seis cartões mostrados pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Os outros jogadores do Cruzeiro que já receberam cartão amarelo são: Fabrício Bruno, Fagner, Kaiki, Walace, Kaio Jorge, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Além dos amarelos, a Raposa já teve um jogador expulso: o zagueiro Jonathan Jesus, na partida contra o Internacional.

Cartão de Matheus Pereira teve motivo inusitado

O cartão recebido pelo meia Matheus Pereira, diante do São Paulo, chamou a atenção pelo motivo. Aos 27 minutos do segundo tempo, quando o atacante Ferreira do Tricolor paulista estava caído no chão, esperando atendimento médico, o jogador do Cruzeiro fez o gesto de substituição para o banco de reservas da equipe paulista.

O árbitro mostrou o amarelo para Matheus Pereira e, na súmula do jogo, explicou o motivo: “Por praticar um ato provocativo com seu adversário quando a partida estava paralisada”.

Se receberem o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, o goleiro Cássio e o volante Lucas Romero terão de cumprir suspensão na partida diante do Red Bull Bragantino, domingo (20), às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Veja as equipes que mais receberam cartão no Brasileirão: