Confira os palpites, análise detalhada e as melhores odds para URT x Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. O confronto da oitava rodada acontece neste sábado (14), na Arena DB, a partir das 19h (horário de Brasília). Os times chegam a esta partida sem classificação garantida na próxima fase, o que deve aumentar a competitividade em campo. O Lance! separou todas as informações do encontro neste artigo.

Palpite do Lance para URT x Cruzeiro (14/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O principal palpite no duelo decisivo entre os times é no segundo tempo ser mais produtivo. O Cruzeiro de Tite apresenta um futebol burocrático na temporada. E muito disso passa pela dificuldade em dominar os adversários - principalmente mais fracos. Além disso, a exposição defensiva no segundo tempo aumenta a dor de cabeça do treinador. 11 dos 14 gols sofridos no ano foram na faixa dos 45 minutos finais.

A equipe marcou seis vezes no período na temporada. A URT tem seis gols feitos neste Mineirão, sendo três em segundas etapas. Dois jogos neste estadual tiveram o tempo final mais produtivo. O confronto promete maior intensidade física nos 45 minutos iniciais. Logo, a análise é do período decisivo ter o maior número de gols.

Cinco dos sete jogos do Cruzeiro no estadual terminaram com o segundo tempo mais produtivo O gol sofrido pela URT como mandante saiu na etapa final Os últimos dois confrontos diretos terminaram com o tempo final mais produtivo

Outros palpites para URT x Cruzeiro

Criticado pelos torcedores, o Cruzeiro inicia a temporada com uma alta fragilidade defensiva. Em dez jogos, são 14 gols sofridos. Quatro compromissos do time no estadual terminaram com mais de 2,5 bolas nas redes. Esse mercado se repetiu em dois dos últimos três jogos da URT. A necessidade dos dois times vencerem devem forçar posturas buscando criar chances ofensivas. Logo, o palpite é no combinados de três ou mais gols totais.

A Raposa vem conseguindo largar bem nos seus jogos, com boa marca de tentos feitos no primeiro tempo. Sete dos 12 gols na competição foram nos 45 minutos iniciais. A equipe abriu o placar em cinco dos últimos seis duelos. Pressionado, nossa aposta é dos visitantes iniciarem ditando o ritmo do encontro, marcando o tento inicial na primeira etapa.

Por conta da situação no torneio, Tite deve mandar a campo uma formação próxima da titular. E um nome que deve fazer parte das escolhas é Kaio Jorge. O artilheiro celeste tem cinco gols em sete atuações em 2026, sendo quatro no estadual. Apesar do desempenho coletivo da equipe, Kaio se torna uma boa opção para marcar em um duelo onde o Cabuloso precisa criar chances.

Análise e Forma dos Times

URT - Momento e escalação

A URT viu as chances de uma classificação antecipada às semifinais escorrerem na última rodada. O time dependia apenas de uma vitória sobre a Tombense. Porém, fora de casa, perdeu pelo placar de 3 a 1, e não conseguiu se garantir entre os quatro semifinalistas. Apesar do resultado, a equipe segue líder do Grupo A com os mesmos 11 pontos do Atlético-MG.

Para não depender de uma combinação para avançar como melhor segundo lugar, o Trovão Azul depende de uma vitória neste duelo ou do tropeço do Galo diante do Itabirito. O principal desfalque no jogo será o lateral Arlen, após expulsão na última partida. Com Leandro Silva lesionado, Vitor Gottems deve assumir a titularidade.

Provável escalação do URT: Ariel; Vitor Gottems, Léo Santos, Victor Sallinas e Gabriel Augusto; Laércio e Pedro Henrique; Cesinha, Hippólito e Bruninho; Gabriel Moyses. Técnico: Adilson Roque.

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro segue vivendo um início de temporada turbulento, com desempenho pouco convincente dentro de campo. E a pressão aumentou na última quarta-feira no empate com o Mirassol pelo Brasileirão. O resultado em 2 a 2 fez a equipe iniciar a competição com apenas um ponto somado em três rodadas. Esse recorte vem gerando cobranças dos torcedores do Cabuloso pela ruptura do trabalho de Tite.

Mesmo pressionado, a diretoria mantém o técnico à frente do cargo para a decisão deste sábado. A Raposa ainda não está classificada, e precisa vencer para avançar em primeiro lugar do grupo. Por isso, a comissão deve mandar a campo o time titular. Sinisterra, que sentiu lesão muscular, e Kaique Kenji, após sofrer forte entrada e passará por exames, devem ser desfalques na partida. Arroyo e Japa, que foram poupados contra o Leão do Interior, não estão confirmados no duelo.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero e Gerson; Wanderson, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Confronto direto e estatísticas de URT e Cruzeiro

O histórico recente entre URT e Cruzeiro é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre URT e Cruzeiro

26/01/2022 - Cruzeiro 3 x 0 URT - (Campeonato Mineiro)

06/03/2021 - URT 0 x 2 Cruzeiro - (Campeonato Mineiro)

26/07/2020 - Cruzeiro 3 x 0 URT - (Campeonato Mineiro)

24/02/2019 - URT 1 x 1 Cruzeiro - (Campeonato Mineiro)

07/03/2018 - Cruzeiro 3 x 0 URT - (Campeonato Mineiro)

Estatísticas e curiosidades de URT x Cruzeiro

O Cruzeiro está há nove partidas sem perder da URT, com seis vitórias e três empates O Trovão Azul não conseguiu marcar na defesa cabulosa nos últimos três encontros E a Raposa foi responsável pelo primeiro gol nas últimas seis partidas diretas A URT tem uma vitória e dois empates como mandante neste Mineirão O Cabuloso tem o segundo melhor ataque do estadual, com 12 bolas nas redes

Comparação de Odds para URT x Cruzeiro

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,92 1,78 Betano 1,95 1,80 Bet365 1,95 1,85

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para URT X Cruzeiro

Segundo tempo com mais gols (2,17 na Betsson) Mais de 2,5 gols (1,92 na Betsson) Cruzeiro abre o placar do 1º tempo (1,80 na Betano) Kaio Jorge marca a qualquer momento (1,72 na Bet365)

