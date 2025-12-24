Marquinhos projeta Tite no Cruzeiro e desabafa sobre lesão

Um dos atletas do Cruzeiro que não pôde aproveitar o recesso de fim de ano, Marquinhos segue em tratamento de uma grave ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Além da questão ligamentar, o atacante sofreu uma lesão meniscal após um trauma em treinamento na Toca da Raposa II, em outubro.

Na ocasião, o clube mineiro divulgou um prazo estimado de recuperação entre sete e nove meses. Desde então, o jogador de 22 anos tem cumprido rigorosamente o cronograma de tratamento, com foco no retorno pleno aos gramados.

– A lesão é muito ruim e atrapalha qualquer jogador, e comigo não foi diferente. Independente das dificuldades, eu me mantenho firme no meu propósito: quero vencer com a camisa do Cruzeiro. Estou feliz em Belo Horizonte, sigo focado em me recuperar da melhor maneira possível para ajudar o nosso time da melhor forma possível – afirmou Marquinhos.

Marquinhos no Cruzeiro

Marquinhos foi contratado pelo Cruzeiro no início da temporada, por empréstimo, a pedido do então técnico Fernando Diniz. Mesmo sem ser tão utilizado por Leonardo Jardim, ele ganhou algumas chances por ser polivalente e atuar também na lateral esquerda.

Em junho de 2025, a Raposa decidiu comprar o atleta em definitivo junto ao Arsenal por um valor próximo a R$20 milhões. Ao fim de seu primeiro ano na Raposa, o jogador somou 30 partidas, um gol e uma assistência

Revelado pelo São Paulo em 2021, o ponta frequentou as convocações de todas as Seleções Brasileiras de base, desde a Sub-16 até a Sub-23 e viveu rápida ascensão no futebol profissional. O desempenho no time principal do Tricolor chamou a atenção do Arsenal, que efetuou sua contratação em meio à valorização do jogador no mercado internacional.

Após empréstimos ao Norwich, da Inglaterra, ao Nantes da França, e ao Fluminense, Marquinhos chegou à Toca da Raposa com o objetivo de ter sequência e disputar títulos. Mesmo sem se firmar como titular absoluto no primeiro momento, agradou internamente e assinou em definitivo com o Cruzeiro até 2028.

Marquinhos projeta Tite no Cruzeiro

Marquinhos deve voltar durante o primeiro semestre de 2026. Mesmo em recuperação, o jogador comemorou a chegada de Tite ao Cruzeiro e projetou o que espera do trabalho do comandante.

– Tite é um grande treinador, disputou duas Copas do Mundo e conquistou uma Copa América com a Seleção Brasileira, isso não é para qualquer um. Estou feliz por ter a oportunidade de trabalhar com um técnico vencedor como ele – disse Marquinhos.