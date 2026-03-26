Artur Jorge fala sobre mental do Cruzeiro: 'É importante que esteja abalado'

O técnico Artur Jorge terá que lidar na Toca da Raposa II com um elenco com pouca confiança. Para os torcedores do Cruzeiro, o fator psicológico deve ser o foco do comandante. Em sua apresentação na última quarta-feira, o português destacou que é normal que os jogadores estejam com o mental abalado no momento.

continua após a publicidade

– Tem que estar abalado (lado mental), não ganhamos ainda. É importante que esteja abalada, eu quero isso, tem que doer quando não ganhamos. O que temos que combater são duas questões que são os maiores problemas do futebol atual: o ego e as expectativas. Temos que baixar o ego e podermos atingir as expectativas. Isso se faz com trabalho, temos que ter humildade para trabalhar muito para conquistar mais. Isso que nos compete fazer enquanto líderes do projeto – comentou Artur Jorge.

Além disso, o comandante destacou que o período que a equipe terá para treinar antes do próximo jogo será importante para uma reação na temporada.

continua após a publicidade

– Assisti aos últimos jogos do Cruzeiro, sei que não vamos jogar da mesma forma. Nossa ideia vamos adaptar para que possamos potencializar os jogadores que temos. Temos que tirar o melhor dos jogadores. Elenco, a administração trabalhou muito para manter e acrescentar valor. Ainda não veio ainda esse valor, temos que saber o potencial, vamos fazer com o tempo. Não se muda de um dia para o outro. Fico feliz de ter seis dias de trabalho. Depois não terei mais tempo até a Copa. O futebol brasileiro é assim, sei como é. Com paciência, determinação, vontade de fazer o melhor, assimilar ideias do que queremos para que possamos ser competentes, competitivos e consigamos vencer – disse.

Apresentação de Artur Jorge

O técnico português Artur Jorge foi apresentado na tarde desta quarta-feira (25), na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista coletiva, o treinador ressaltou a importância de a equipe ter mais consistência para sair da crise.

continua após a publicidade

Artur Jorge e Pedrinho (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Bom começar falando de uma peça fundamental que é a torcida. Um apoio extraordinário. Uma peça importante no nosso desenvolvimento para o sucesso. Senti isso diariamente, desde que falaram da possibilidade de assumir esse projeto. O que mais me motivou foi isso. Meu apelo a eles é que se unam pelo projeto Cruzeiro. Temos muito pela frente, mas só podemos dar resposta com apoio da torcida. Já senti o outro lado, o impacto da torcida, sei da importância quando lotam o Mineirão – disse.

– Ganhar. É o que falta fazer, ter consistência ganhando. Estamos em uma posição que não condiz com os valores, a qualidade do próprio elenco. Portanto, para mim é fácil responder que falta ganhar – ressaltou Artur Jorge.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.