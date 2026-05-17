Fagner vê resultado positivo do Cruzeiro contra o Palmeiras e critica arbitragem

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Palmeiras na noite do último sábado (16), na Arena Barueri. Após a partida, o lateral-direito Fagner analisou o resultado e criticou a arbitragem de Savio Pereira Sampaio.

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– Eu acho que é uma análise positiva. Desde o primeiro minuto propomos jogar. Saímos daqui chateados por não conseguirmos os três pontos, mas satisfeitos. Sabemos como é difícil, são os líderes. Muitos virão aqui e não vão conseguir tirar pontos do Palmeiras. Feliz pelo comportamento do time – analisou.

– Difícil para nós jogadores falar de arbitragem, podemos ser punidos. Cabe ver os critérios. Não tinha motivo para dar cartão para o Otávio, ele não estava fazendo cera, estava procurando a melhor opção. Na pressão da torcida, deu um cartão para o Otávio. Se fosse do outro lado, o Palmeiras ganhando, talvez não teria o mesmo critério, a rapidez para dar cartão – criticou Fagner.

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Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Anderson e Arroyo marcaram os gols da partida ainda na primeira etapa.

Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira chegou aos 35 pontos, cinco à frente do Flamengo, que ainda enfrenta o Athletico Paranaense na rodada e tem dois jogos a menos em relação aos paulistas. O Cruzeiro, por sua vez, soma 20 pontos e ocupa a 12ª colocação.

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Palmeiras e Cruzeiro, na Arena Barueri (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Agora, a Raposa foca na Libertadores. A equipe enfrentará o Boca Juniors na próxima terça-feira (19), pela quinta rodada da fase de grupo. O duelo contra os argentinos definirá o cenário que a equipe terá na última rodada, quando enfrentará o Barcelona-EQU, dentro de casa.

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