Pedrinho chora durante fala de Artur Jorge em apresentação no Cruzeiro; veja

O novo técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira (25), na Toca da Raposa II. Ao ser questionado sobre a SAF celeste, o comandante revelou uma conversa que teve com o dono, Pedrinho, na qual o empresário chorou. Enquanto o comandante falava, Pedro Lourenço voltou a se emocionar.

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– Fui muito bem tratado, uma negociação muito limpa, clara e honesta. Chegamos a um acordo para que pudéssemos ter um acordo também com o Al-Rayyan. Foi perfeito no que era o desejo de me terem aqui e eu fazer parte do projeto. Com pessoas que adorei conviver nesses dias. Importante dizer uma coisa. Perdão, vou contar uma confidencialidade. Eu ontem tive uma conversa com o dono, ele chorou comigo por conta da situação do Cruzeiro – revelou Artur Jorge.

– É uma pessoa que sente o Cruzeiro como ninguém. Portanto, isto é também um sinal muito claro que essas pessoas que trabalham pelo Cruzeiro se empenham para que o sucesso chegue e seja partilhado com toda a torcida. Aquilo que o presidente mostrou ontem foi de fato uma pessoa apaixonada que me obriga emocionalmente a ter um compromisso ainda maior com o que tenho em mãos – complementou.

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Artur Jorge ainda ressaltou que seu principal objetivo no comando do Cruzeiro é dar consistência para a equipe e conquistar isso através das vitórias.

– Ganhar. É o que falta fazer, ter consistência ganhando. Estamos em uma posição que não condiz com os valores, a qualidade do próprio elenco. Portanto, para mim é fácil responder que falta ganhar – ressaltou Artur Jorge.

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Artur Jorge e Pedrinho (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Pedrinho exaltou Artur Jorge

Antes do início da coletiva de imprensa do comandante português, Pedro Lourenço comentou brevemente sobre a chegada do técnico.

– Eu quero agradecer o nosso torcedor pelo comparecimento nos estádios. E dizer que nós não estamos contentes com o que vem acontecendo. A partir de hoje, o Artur é um novo caminho, nova jornada. Estamos muito felizes com a chegada dele, esperamos trilhar um caminho que o Cruzeiro merece. Trouxemos o Artur, ele aceitou esse desafio. Nós temos que agradecer muito a ele, a torcida, que apoiou em 98% a chegada do Artur. Minha palavra é de boas vindas. Ele dispensa comentários. Esse é um dos motivos de trazer ele, conhece bem o Brasil. Conhece os estádios, isso é muito importante. As primeiras palavras que tive com ele, gostei muito, é muito direto, sabe da responsabilidade – comentou.

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