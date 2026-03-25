Artur Jorge comanda primeiro treino no Cruzeiro

Apresentado como novo técnico do Cruzeiro, Artur Jorge comandou sua primeira atividade na Toca da Raposa II nesta quarta-feira (25). A equipe deu início a preparação para o duelo contra o Vitória, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

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O novo treinador celeste teve uma conversa com o elenco logo após sua apresentação, no auditório da Toca da Raposa. Uma curiosidade é que o português e sua comissão técnica usaram o segundo uniforme do Cabuloso e não o tradicional.

A atividade aconteceu no campo quatro do Centro de Treinamento celeste e o presidente Pedro Lourenço acompanhou os treinamentos.

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Kaio Jorge mais uma vez foi o centro das atenções. O atacante fez trabalhos físicos em campo e tenta se recuperar de um trauma no pé sofrido na final do Campeonato Mineiro.

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Apresentação de Artur Jorge

O técnico português Artur Jorge foi apresentado na tarde desta quarta-feira (25), na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista coletiva, o treinador ressaltou a importância de a equipe ter mais consistência para sair da crise.

Artur Jorge e Pedrinho (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Bom começar falando de uma peça fundamental que é a torcida. Um apoio extraordinário. Uma peça importante no nosso desenvolvimento para o sucesso. Senti isso diariamente, desde que falaram da possibilidade de assumir esse projeto. O que mais me motivou foi isso. Meu apelo a eles é que se unam pelo projeto Cruzeiro. Temos muito pela frente, mas só podemos dar resposta com apoio da torcida. Já senti o outro lado, o impacto da torcida, sei da importância quando lotam o Mineirão – disse.

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– Ganhar. É o que falta fazer, ter consistência ganhando. Estamos em uma posição que não condiz com os valores, a qualidade do próprio elenco. Portanto, para mim é fácil responder que falta ganhar – ressaltou Artur Jorge.

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