Apresentado no Cruzeiro, Fabrizio Peralta comemora: ‘Sonho realizado’

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 21:27 • Belo Horizonte (MG)

O volante Fabrizio Peralta foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro, na manhã desta quarta-feira (17), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Em suas primeiras palavras como jogador da Raposa, o atleta ressaltou a felicidade.

-Esse é um sonho realizado pra mim, estou muito feliz de estar aqui. Eu e minha família estamos alegres, contentes. Estou ansioso para começar a jogar, creio que, em breve, minha família vai estar torcendo para o Cruzeiro. O Cruzeiro é o maior de Minas Gerais e também do futebol brasileiro - destacou o volante.

Para anunciar o atleta, o time mineiro pagou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) por 60% dos direitos econômicos do volante. Serão cinco anos de contrato. Ele comemorou a chegada na Raposa e exaltou o elenco formado por Alexandre Mattos e Pedro Lourenço.

-Foi algo que falei com meu empresário e com a minha família. O Cruzeiro está crescendo, subindo pouco a pouco e, hoje em dia, formou uma grande equipe. Vi os reforços que estavam chegando e queria fazer parte disso. Foi algo que me fez vir para cá, é um projeto muito bom. Somos capazes de brigar pelo Brasileirão e pela Sul-Americana. Temos um grupo forte - completou.

Peralta estava no Cerro Porteño desde 2022. No entanto, assumiu a titularidade em 2024 e fez na atual temporada 20 partidas, com duas assistências.