Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro apenas empatou diante do Coritiba, pelo placar de 0 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Com o resultado frustrante, o técnico Pepa, da equipe celeste reconheceu o jogo ruim e lamentou os erros já identificados e repetitivos, na sua visão. Confira o que foi dito: