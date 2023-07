O atacante foi revelado pelo Santos e estreou no profissional do Peixe em 2016. Pelo clube paulista, foram 97 jogos e 11 gols marcados. Ainda no alvinegro, Arthur foi emprestado para a Chapecoense e depois, ao Atlético-GO. No ano de 2021, o atacante foi vendido ao Estoril Praia, onde fez 31 partidas e balançou as redes três vezes.