Após empate sem gols contra o Coritiba no Independência, o Cruzeiro perdeu a chance de entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro. Resultado frustrante para a torcida celeste e para os jogadores, segundo o que afirmou o goleiro de Rafael Cabral, na saída de campo. O arqueiro admitiu que a Raposa teve dificuldades e parabenizou a equipe paranaense, que teve seus méritos.