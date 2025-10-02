Cássio fica satisfeito com empate do Cruzeiro e explica o motivo

O goleiro do Cruzeiro, Cássio, ficou satisfeito com o empate por 0 a 0 com o Flamengo, nesta quinta-feira (2), no Maracanã, apesar de a equipe não ter conseguido recuperar a vice-liderança do Brasileirão, perdida, na quarta-feira (1º), para o Palmeiras. A Raposa está em terceiro lugar, com 51 pontos, enquanto o Verdão chegou aos 52.

- Saio feliz com o resultado. Se for pegar o Brasileiro, quantos times conseguiram fazer quatro pontos contra o Flamengo, um time competitivo que vai brigar até o final? E a gente veio aqui, lutou e deu uma resposta para nosso time, que, contra o Vasco fez um grande jogo, mas o Vasco teve mérito e ganhou – afirmou o goleiro do Cruzeiro, na saída do campo, em entrevista ao “Sportv”.

No turno, o Cruzeiro derrotou o Flamengo por 2 a 1, no Mineirão, e, com o empate no Maracanã, a equipe celeste manteve a invencibilidade contra as demais integrantes do G6 do Brasileirão. Agora são oito confrontos, com seis vitórias e dois empates.

Cássio também pediu mais respeito com o Cruzeiro, por estar brigando pelas primeiras posições do Brasileirão com Flamengo e Palmeiras, equipes com maior investimento:

- Tenho escutado muita coisa até com falta de respeito com a campanha que o Cruzeiro vem fazendo. O Cruzeiro vem disputando lá na frente com dois times que vêm há cinco, seis anos com grandes elencos e brigando por títulos. O Cruzeiro vem fazendo um grande campeonato, vem muito bem, está na semifinal da Copa do Brasil e está trazendo o orgulho do torcedor de volta. Acho que a gente merece um pouco mais de respeito – exigiu o goleiro.

- Se for ver, uma e outra equipe gastaram mais que todo o nosso elenco. São equipes que estão em outro nível de contratações, de estrutura, de organização, e o Cruzeiro está brigando aí. Feliz por fazer parte disso. Só que a gente vai lutar até o final para levar o Cruzeiro na melhor condição possível – completou Cássio.

Cruzeiro e Flamengo fizeram um jogo muito disputado no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O goleiro do Cruzeiro voltou a repetir que o objetivo da equipe é se classificar para a Copa Libertadores do ano que vem:

- O principal objetivo é levar o Cruzeiro para a Libertadores. A gente vai lutar até o final, tem muita coisa pela frente ainda, muitos jogos. Mas procuro pensar no momento, no próximo jogo. Domingo (5), temos um jogo importante, com um dia a menos, então é descansar, se preparar e contar com apoio da torcida para fazer um grande jogo – disse Cássio, referindo-se à partida contra o Sport, no Mineirão, às 20h30.

Cássio ainda parabenizou a arbitragem de Cruzeiro x Flamengo

Cássio ainda fez questão de parabenizar a arbitragem de Ramon Abatti Abel:

- A gente bate muito na arbitragem. Hoje, o árbitro foi muito bem, deu cartão para os dois lados, infelizmente, sobrou um vermelho, mas acho que ele foi justo. Apitou, teve personalidade e tentou ser justo para os dois lados. Os times quando são beneficiados, cada um protege o seu lado, só que para a gente melhorar tem de pensar no todo, no conjunto – afirmou.